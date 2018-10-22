تنوع جغرافي أوسع في استثمارات العملاء

دبي - البيان

قال فريد هلال رئيس قسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة دول الخليج - باستثناء المملكة العربية السعودية – في «دويتشه بنك»: إن سوق دولة الإمارات شهد تطورات كبيرة خلال فترة الـ18 شهراً الماضية، إلا أنه وبخلاف الفترات السابقة، فإن عملاءنا يمتازون بتنوع جغرافي أوسع في استثماراتهم، وقد أتاح لهم هذا التنوع الصمود خلال فترة تذبذب السوق، والثبات النسبي لاستراتيجيات الاستثمار التي يتبعونها. ويعزى هذا التغير بشكل أساسي إلى التطور المتزايد للعائلات الكبرى في الدولة، حيث بادروا خلال فترة الخمس - عشر سنوات الماضية إلى الاستثمار بشكل مكثف في شركات عائلية قائمة بذاتها تضم لجاناً استثمارية ذات إجراءات دقيقة. وعلى صعيد تخصيص الأصول، فإن المستثمرين في دولة الإمارات، مثل نظرائهم من مستثمري منطقة الشرق الأوسط، يملكون أسهماً عقارية ذات قيمة عالية محلياً وعالمياً، مع اعتمادهم بشكل كبير على الاقتراض لتمويل عمليات الاستحواذ. وبرأيي الشخصي، فإنني أتوقع استمرار هذا التوجه خلال فترة 12 إلى 24 شهراً المقبلة، يرافقها ميل المستثمرين إلى تحقيق إيرادات في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وفيما ينصح بتنويع الاستثمارات جغرافياً، إلا أن علينا التنويه إلى مدى جاذبية الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العقد الماضي (منذ أزمة عام 2008)، والتي أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة بشكل أكبر من أعمالهم واستثماراتهم محلياً. ونرى في دويتشه بنك ضرورة استمرار هذا الوضع، وأن البيئة الاستثمارية الحالية تعكس تصحيحاً في المسار. ونتوقع أن تعاود الأسواق تحقيق عوائد طبيعية وتسجيل إنتاجية أعلى خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة. ويفخر دويتشه بنك بدوره بالاستفادة من فرص النمو التي توفرها دولة الإمارات، فهي تجسد نقطة التقاء رائعة في المنطقة وتمتاز ببنية تحتية متميزة، كما توفر فرص تعليم قوية، بالإضافة إلى استقرار مناخها السياسي. ونحن على ثقة تامة بأننا سنستمر في مواصلة نجاحاتنا لتطوير نموذج أعمال مستدام في الدولة على مدى سنوات عديدة مقبلة.