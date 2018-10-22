عقارات جميرا للجولف تحصد 7 من جوائز العقارات الدولية - دبي

المصدر: دبي- البيان

حصدت عقارات جميرا للجولف، سبع جوائز خلال حفل توزيع جوائز العقارات الدولية - دبي الذي أقيم مؤخراً في دبي، وهي جائزة أفضل هندسة معمارية لمشروع سكني- الأندلس، أفضل تسويق مبتكر للمشاريع، أفضل مشروع متعدد الاستخدامات، وأفضل مشروع سكني شاهق الارتفاع، إضافة إلى أفضل مشروع سكني، وأفضل مشروع ترفيهي، وأفضل موقع إلكتروني، والتي تم من خلالها ترشيح عقارات جميرا للجولف لجوائز العقارات الدولية كأفضل العقارات العربية، والتي سيتم الإعلان عنها في لندن خلال العام، بالتنافس مع الفائزين من جميع أنحاء العالم.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي، عقارات جميرا للجولف: الجوائز تعتبر دليلاً واضحاً على ما حققته عقارات جميرا للجولف من إنجازات وإسهامات في تطوير عقارات ذات جودة عالية.