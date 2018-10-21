إطلاق منصة موحدة للدفع الرقمي لحكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، عن إطلاق المنصة الموحدة للدفع الرقمي لحكومة أبوظبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس 2018، الذي أقيم مؤخراً في دبي. ويأتي إطلاق المنصة، في إطار مساعي الهيئة للمضي قدماً في تسريع آلية تحقيق أهداف برنامج أبوظبي للتحول الرقمي، وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وتُعَد إحدى المنصات الرقمية الضامنة لنجاح مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانة الإمارة الاقتصادية محلياً وعالمياً، كونها تسهّل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين، وستعمل على تبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى الإمارة.

ويسهم تنفيذ مشروع المنصة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين من مستثمرين وأفراد، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تخفيض الوقت والجهد والكلفة على المتعاملين، إذ من المتوقع أن تسهم أيضاً في إنجاز المعاملات الحكومية، وبدون الانتقال إلى مكان تقديم الخدمة نفسها.

وتهدف المنصة إلى توحيد واجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية إلى منصة واحدة، تتيح للمستخدم التسجيل في هذه الخدمة، باستخدام نظام دخول وتحقق موحد، وتمكنه من إتمام عملية الدفع لعدة خدمات حكومية بخطوة واحدة، من خلال إيجاد سلة تسوق لجميع الخدمات الحكومية، على أن يتم إيداع المبالغ المحصلة في حسابات الجهات الحكومية بسلاسة، فضلاً عن إنشاء محفظة رقمية تمكن المتعامل من تحويل الأموال إليها، أو تهيئة مصادر التمويل، مثل البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المباشر، ما يؤدي إلى تسهيل عمليات الربط، وتقليل الجهد اللازم للجهات الحكومية بالربط مع المنصة.

وقالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «نستلهم من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تشهد تطوراً متسارعاً. ونتطلع إلى أن تكون إمارة أبوظبي رائدة في مجال التحول الرقمي الفعال، ومهمتنا تحويل الطريقة التي تخدم بها الحكومة مواطنيها لتعزيز البيئة الاقتصادية، وتسهيل حياة السكّان، وتوفير كافة سبل السعادة والنجاح والرفاهية لهم، وذلك ضمن بيئة رقمية آمنة ومتقدمة».

وأوضحت أن المنصة الجديدة تدعم عملية التحول الرقمي في الإمارة، وتقدم تجربة متميزة للمتعاملين، وتُحسّن كفاءة العمل الحكومي، وهي خطوة غير مسبوقة في تبنّي سياسة الخدمات الرقمية، والتي تعد أحد أهم الركائز في بناء اقتصاد غير نقدي.

ومن جانبها، قالت هناء الرستماني رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "نتشرف بالمشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرقمية، القائمة على التحول الرقمي، واعتماد اقتصاد غير نقدي، وذلك من خلال التعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في ما يخص حلول الدفع الرقمي. وبالاستناد إلى خبرتنا الواسعة في مجال إتمام الدفعات، نؤمن بأن المنصة ستمكن الجهات الحكومية من تلقي الدفعات بطريقة موحدة وسهلة وآمنة، ولتحقيق ذلك، سنقوم بتطوير حلول متكاملة وحديثة للدفع، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.