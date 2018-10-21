«اتحاد الغرف» يعزز العلاقات التجارية مع رومانيا

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، غابرييلا ميهايلا فواسيلا أمين عام وزارة بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا، بحضور مستشار هيئة الاستثمار الرومانية.

وأكد بن سالم خلال اللقاء، أن رومانيا تعتبر إحدى الجهات الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى ضرورة تقوية وتعزيز روابط التعاون، من خلال تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية، وكذلك التزويد بالمعلومات التعريفية بالمناخ الاستثماري الروماني والفرص المتاحة.

وأضاف، إن القطاع الخاص الإماراتي له خبرة طويلة فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، من خلال إقامة عدة مشاريع في مختلف دول العالم، مشيراً إلى استعداد اتحاد الغرف والغرف الأعضاء لتسخير كل إمكاناتها في سبيل تقوية العلاقات الاقتصادية الإماراتية الرومانية.

وأشار إلى أهمية التواصل وتكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في البلدين، للاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والفرص الاستثمارية المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت غابرييلا فواسيلا، أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية لرومانيا مع دولة الإمارات، خاصة أن الاقتصاد الروماني يعتبر الأسرع من حيث النمو الاقتصادي في أوروبا بنسبة %5.9، مضيفة أن الحكومة الرومانية أقرت عدة قوانين مهمة، من شأنها تحسين بيئة الأعمال في رومانيا، ومن أهم هذه التشريعات نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP، حيث سيتم طرح العديد من المشاريع في شتى القطاعات كالصحة، السياحة، الصناعات الخفيفة، ووسائل النقل والمواصلات، من خلال هذا النظام. وأفاد بأن أجور القوى العاملة في رومانيا تعتبر الأدنى في أوروبا.

كما تضمن اللقاء تقديم عرض تفصيلي عن المناخ الاستثماري الروماني.