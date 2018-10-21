170 % نمو البحث عن «المأكولات البحرية» عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تشهد منطقة الخليج العربي إقبالاً كبيراً على المأكولات البحرية الطازجة من المنتجين والموردين المحليين والإقليميين والعالميين.

ويعقد معرض «سيفيكس»، في مركز دبي التجاري العالمي من 30 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر. وسيحظى زوار المعرض بفرصة للاطلاع على أحدث المعلومات حول ما يفضله وينشده مستهلكو الأطعمة البحرية في السوق، التي باتت أكثر وعياً من الناحية الأخلاقية، وذلك بفضل مشاركة قرابة 150 جهة عارضة من 25 بلداً.

وتسلط البيانات الإقليمية للشركة الضوء على هذا التحول في ظل النمو الهائل التي سجلته عمليات البحث عن مصطلح «المأكولات البحرية» على شبكة الإنترنت في المملكة بنسبة 820%، وفي الإمارات بنسبة 170%. وتُقدر قيمة قطاع المأكولات البحرية في الخليج بحوالي 300 مليون دولار سنوياً.وأشار تقريرصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إمكانية ازدياد الطلب على المأكولات البحرية سنوياً بنسبة 8% حتى عام 2030.

ولمس الشيف الهندي الشهير عالمياً سانجيف كابور، صاحب مجموعة من المطاعم في دبي وأبوظبي، التوجه اللافت نحو المأكولات البحرية عن كثب.