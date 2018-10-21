شراكة بين «موانئ أبوظبي» و«إم إس سي» لاختبار «سلسال» دولياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «بوابة المقطع»، التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، عن بدء اختبار حلها المبتكر «سلسال» الأول في مجال تقنية البلوك التشين بالشراكة مع شركة «إم إس سي» العالمية.

ويسلّط هذا الإعلان الهام الضوء على أحدث تطورات مشروع «سلسال»، إذ يوفر هذا الحل المبتكر ربطاً سلساً وآمناً بين الأطراف المعنية في مجتمع التجارة البحرية باستخدام أنظمة السجلات الإلكترونية.

وتقدم شركة «إم إس سي» المعلومات الحيوية والملاحظات اللازمة حول نتائج وأداء هذا المشروع، الذي يهدف إلى الوقوف على إمكانات هذا الحل المبتكر على صعيد عمليات تبادل وثائق وشهادات الشحن وتحديدها واعتمادها بين موانئ أبوظبي والموانئ الأخرى.

وتم إطلاق مشروع «سلسال»، في يونيو 2018، على عدة مراحل تنفيذية، وسوف يتم توفير هذه الخدمة أولاً لشركات مناولة ونقل البضائع ومتعامليها، على أن يتم توفيرها لاحقاً لبقية مجتمع التجارة باعتبارها أداة مكملة لنظام مجتمع الموانئ الخاص بـ «بوابة المقطع».

وكونه جزءاً من هذا المشروع التجريبي، ستستخدم «بوابة المقطع» خدمة «سلسال» المبتكرة لاختبار كفاءة تقنية البلوك تشين في معالجة وثائق التجارة الدولية، وتم تطوير «سلسال» داخلياً في مختبر «الإبداع الرقمي» في موانئ أبوظبي. ويدار المشروع من قبل فريق طموح يغلب عليه الطابع الوطني، إذ يشكل الإماراتيون منه أكثر من 75%، فضلاً عن أن 90% من أعضائه هم من المواهب الشابة دون سن الأربعين.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»: «تقودنا رؤية القيادة الرشيدة بكل ثقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في توظيف تقنية البلوك تشين، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى استخدام التقنيات المتطوّرة في تنفيذ التعاملات رقمياً وتوفير الوقت والجهد والموارد على نطاق كبير».

من جانبه، قال دييغو أبونتي، الرئيس والمدير التنفيذي لدى شركة «إم إس سي»: «نثمّن شراكتنا مع موانئ أبوظبي في هذا المشروع المبتكر الذي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة».

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيسة التنفيذية لـ«بوابة المقطع»: «نحن سعداء بالتعاون مع شريك دولي بحجم شركة "إم إس سي" في هذا المشروع الذي يشكل علامة فارقة في مسيرتنا باعتباره أول حل دولي من نوعه في مجال تقنية البلوك تشين ينطلق من أبوظبي».

وتُعد الشراكة المبرمة مع «إم إس سي» إنجازاً بارزاً في تنفيذ مشروع «سلسال»، إذ ستمكن جهود «موانئ أبوظبي» الرامية إلى الوقوف على كفاءة تقنية البلوك تشين لأول مرة دولياً. وتدير «إم إس سي»، شبكة واسعة من 480 مكتباً منتشرة في 155 دولة، كما تشغّل 510 سفن لنقل الحاويات ويعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف.