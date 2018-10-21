«الموارد الطبيعية» في الفجيرة تطرح خدمات ذكية

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 بعد أن استقطبت منصتها الكثيرين الذين اطّلعوا على مبادرات المؤسسة ومشاريعها وتطبيقاتها الذكية لإسعاد المتعاملين، والتي تعكس روح الابتكار لدى فريق عمل المؤسسة لتعزيز تنافسية الإمارات عبر اختصار الوقت والجهد في الخدمات التي تقدمها.

وأثنى المشاركون في جيتكس والزوار على الأداء المتميز لفريق العمل من القيادات والكوادر الإدارية للمؤسسة الذين أعدوا لزوار المنصة رحلة تعريفية بالمؤسسة وخدماتها من خلال مجموعة شاشات رقمية تفاعلية عرضت عدة أفلام تعريفية بالمؤسسة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لأحدث الخدمات الإلكترونية والذكية بطرق مبتكرة.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية، أن مشاركة المؤسسة في هذا الحدث يعكس مدى الالتزام بتوجهات القيادة الرشيدة، ويترجم حرص المؤسسة في التحول نحو الحكومة الذكية في تطوير نظم المعلومات وتطبيق معايير عالمية في خدماتها، من خلال بنية رقمية رائدة قائمة على الابتكار.

ولفت قاسم إلى أن المؤسسة سوف تشهد خلال المرحلة القادمة تطوراً كبيراً على صعيد تقديم الخدمات الحكومية المتميزة.