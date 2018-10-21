«فوكس» تطلق الجيل الجديد من حلولها لتخطيط الموارد المؤسسية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فوكس سوفت نت، مزود البرمجيات والتطبيقات المؤسسية، عن إطلاق الجيل الجديد من حلولها لتخطيط الموارد المؤسسية – Focus 9 في الشرق الأوسط. تقوم الحلول الجديدة على خوادم برونغهورن، التي تعدّ من التصاميم الخاصة بالشركة، وتمتاز بمجموعة واسعة من الخصائص الغنية وقدرات الحوسبة داخل الذاكرة للقيام بالعمليات بسرعة فائقة.

تقوم حلول Focus 9 على الجيل الجديد من تقنيات الحوسبة داخل الذاكرة وعدد من الخصائص المحدّثة الأخرى لتعزيز سرعة وكفاءة العمليات بشكل هائل وإقامة رابط متين بين المؤسسة وقوة العمل وشبكات الأعمال والأقسام المختلفة. وتسمح البنية المؤلفة من عدة وحدات للمؤسسات بتخطيط استراتيجيتها لتطبيق حلول تخطيط الموارد المؤسسية وتصميم النظام بشكل فوري، الأمر الذي يتيح لها الحصول على معلومات دقيقة.

وقال علي حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس سوفت نت: «نحن متشوقون للإعلان عن الإطلاق العالمي لحلول Focus 9، وهي حلولنا المتطورة لتخطيط الموارد المؤسسية. وبفضل خوادم برونغهورن التي تعدّ من التصاميم الخاصة بالشركة وتمتاز بمجموعة واسعة من الخصائص الغنية وقدرات الحوسبة داخل الذاكرة، يقدم Focus 9 للأعمال إمكانية إجراء العمليات بمستويات فائقة من السرعة والذكاء والأمن».