«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» أفضل مشغّل لمحطات الحاويات

المصدر: دبي- البيان

فازت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» بلقب أفضل مشغّل لمحطات الحاويات لسنة 2018 في حفل توزيع جوائز «ماريتايم ستاندرد» تقديراً لخدماتها وممارساتها الرائدة.

تسلم الجائزة يوست كروينينج، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في «موانئ دبي العالمية: إقليم الإمارات»، خلال حفل أقيم بدبي مؤخراً، بحضور صناع القرار في المنطقة، ورؤساء وكبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين في العديد من شركات الشحن والموانئ ومشغلي المحطات والمنظمات البحرية.

وخلال الحفل قام عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» بتقديم جائزة شخصية العام لعلي شهاب، نائب الرئيس التنفيذي بشركة ناقلات النفط الكويتية.

وقال محمد المعلّم المدير التنفيذي ومدير عام، «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»: هذه الجائزة شهادة أخرى على نجاحنا في إضافة قيمة مضافة لعملائنا ما يسهم في تيسير وتسريع عمليات التبادل التجاري ويعود بالفائدة على الاقتصادات وجميع أصحاب المصلحة والمجتمعات حيث نتواجد. وقد أوجد نهج موانئ دبي العالمية ومحوره العميل بيئة تسمح لعملائنا بالتركيز على النمو والابتكار لتعزيز المعايير التشغيلية.

وأضاف: قدرتنا على توفير العديد من الخدمات المتصلة في مرفقنا متعدد الوسائط والذي يضم ميناء جبل علي والمراكز والمناطق الحرة التابعة لموانئ دبي العالمية مثل المنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، ومنطقة دبي للسيارات، أسهمت في إيجاد واحدة من أكثر سلاسل التوريد كفاءة وفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع شبكة اتصال لا مثيل لها بالبر والجو والبحر.

كما ساعدت جهودنا في دعم توجه قيادتنا الرشيدة لتنويع اقتصاد دبي عبر تحفيز نمو القطاعات غير النفطية مثل الأغذية والمشروبات والسيارات والإلكترونيات. وسنواصل في موانئ دبي العالمية دعم جهود تنويع الاقتصاد وتنميته بشكل مستدام بما يتماشى مع أهداف الحكومة. كان محمد المعلم فاز بلقب شخصية العام في جوائز «ماريتايم ستاندرد» العام الماضي.