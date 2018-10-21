أدنوك: «الرويس السكنية» نموذج للمدن الحديثة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تقدم شركة «أدنوك» نموذجاً مميزاً للمدن السكنية الحديثة من حيث التصاميم والخدمات في «الرويس السكنية»، التي يقطن بها أكثر من 25 ألف نسمة من نحو 60 جنسية، إذ تتوافر لهم مقومات حياة مثالية تدفعهم لبذل المزيد من الجهد المبدع لتنفيذ استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بتحويل منطقة الرويس الصناعية إلى أكبر مجمع صناعي في العالم للبتروكيماويات. وخلال سنوات معدودة ستشهد مدينة الرويس السكنية نهضة عمرانية غير مسبوقة ترسخ للنجاحات الكبيرة، التي حققتها فيها شركة أدنوك على مدار أربعة عقود.

4 عقود

وتؤكد شركة أدنوك أن مدينة الرويس الواقعة في منطقة الظفرة على بعد 240 كيلو متراً غرب مدينة أبوظبي تشكل نموذجاً استثنائياً لتطوير المدن الحديثة، مشيرة إلى أن مشاريعها في المدينة منذ عام 1979 حققت آثاراً إيجابية اقتصادياً واجتماعياً كبيرة. وبعد إعلان شركة أدنوك في مايو الماضي عن استثمار 165 مليار درهم لتوسعة عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة في الرويس، تستمر جهودها الكبيرة للارتقاء بمدينة الرويس بغرض مواكبة النمو السكاني المتوقع نتيجة هذا النمو والتوسع الذي سيُسهِم في خلق فرص عمل وتأسيس أعمال جديدة وتمكين الشركات القائمة من النمو والازدهار.

فرص عمل

وتتوقع أدنوك أن توفر استراتيجيتها الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وأن تُسهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وعلى مدار أربعة عقود من الزمن حرصت أدنوك على تحويل مدينة الرويس إلى وجهة مزودة بأرقى وأحدث الخدمات والمرافق السكنية والصحية والرياضية والترفيهية خاصة أن المنطقة تحتضن مصفاة الرويس، التي تعد من أحدث وأكبر مصافي النفط في المنطقة والعالم، إضافة إلى مشاريع عملاقة في قطاع الغاز والبتروكيمايات، واليوم تضم مدينة الرويس 7 مدارس، وكلية تقنية عليا، و3 صيدليات، و3 أسواق رئيسة، و3 وكالات سفر، و4 أندية للياقة البدنية (2 للرجال و2 للسيدات)، وحديقتين، ومركز تسوق رئيساً، ومركز شرطة، ومركزاً للدفاع المدني، ومحكمة، و6 بنوك، و4 مراكز للصرافة، ومستشفى ومجموعة من المراكز التجارية والخدمية الأخرى

خطة التطوير

وكشفت شركة أدنوك عن خطتها لتطوير مدينة الرويس السكنية، التي تبلغ مساحتها الحالية 15.8 كم مربع وتقع بالقرب من مجمع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة، ضمن خطط أدنوك لإنشاء أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.

وأعلنت أدنوك مؤخراً عن الهوية الجديدة لمدينة الرويس «الرويس ملتقى الفرص»، حيث تأتي هذه الخطوة لاستيعاب النمو السكاني الذي سيرافق عمليات التوسع التي تقوم بها الشركة. وتعمل أدنوك حالياً على إنشاء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة على أن يتم بناء المزيد عند الحاجة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدينة إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية.

كما سيشمل تطوير المدينة عدداً من المشاريع التي تركز على تعزيز أنماط الحياة العصرية والترفيه وسعادة وراحة المجتمع.

خدمات إسكان

وتؤكد شركة أدنوك أنه يتوفر لقاطني مدينة الرويس البالغ عددهم حالياً 27,486 نسمة مرافق سكنية راقية تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتراوح ما بين شقق بغرفة نوم واحدة وفلل مزدوجة من غرف نوم مخدومة بعدد من الحدائق العامة التي تضم أكثر من 22 ألف شجرة.

ومن أبرز مشاريع أدنوك في مدينة الرويس مباني الضيافة «الياش» (من واحد إلى ستة) والتي توفر 2450 غرفة مزودة بمجموعة من التسهيلات والمرافق كما تم إنشاء 14 بناية سكنية للعزاب تتكون من 490 وحدة سكنية. وتضم المرحلة الثالثة للوحدات السكنية 4793 وحدة سكنية للعائلات بالإضافة للخدمات والمرافق. أما المرحلة الرابعة فتضم 40 بناية سكنية للعائلات تتكون من 1920 وحدة. كما جري إنشاء 663 فيلا سكنية مع أعمال البنية التحتية، وتبلغ تكلفة المشروع 3 مليارات درهم.

مرافق خدمية

وتضم مشاريع أدنوك في الرويس أيضاً صالة للمناسبات تشمل مطعماً يتسع لـ 260 شخصاً وصالة متعددة الأغراض تتسع لقرابة الـ 800 شخص ومركز مؤتمرات وحمامات سباحة خارجية للكبار والصغار

وحرصت أدنوك على إنشاء المدرسة العالمية الجديدة لمرحلتي الحضانة والابتدائية بتكلفة 55 مليون درهم. كما تم إنشاء مدرسة إعدادية وثانوية، وذلك إلى جانب عدد من المدارس الأخرى والتي تستوعب مجتمعة 5500 طالب وطالبة، كما تم إنشاء ناديين صحيين للرجال والسيدات. وأكدت شركة أدنوك أن مشاريعها في الرويس تشمل «مول الرويس» الذي يضم 33 محلاً تجارياً وصالة تزلج داخلية و5 مطاعم ومقاهي وردهة مطاعم ومتاجر بيع كبيرة وصالة بولينج.مستشفى الرويس

وتضم المدينة مستشفى الرويس الذي يعد من أكبر المستشفيات المتقدمة في منطقة الظفرة بما يتضمنه من أحدث وسائل الرعاية الصحية وأفضل الكفاءات والتقنيات الطبية المتطورة والخدمات التخصصية المتكاملة. وجهة للشباب

وتؤكد شركة أدنوك أن مدينة الرويس تعتبر حالياً وجهة مهمة للشباب الطموح الباحث عن التميز والراغب في بناء مساره المهني في قطاع النفط والغاز ضمن بيئة عيش وعمل استثنائية ومتكاملة، والمساهمة في ذات الوقت في دفع عجلة التنمية المستدامة.