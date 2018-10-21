الأسواق تتحفز لانطلاقة مع إعلانات الأرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تبحث أسواق الأسهم المحلية عن محفزات إيجابية تنعشها وتُعزز سيولتها المنخفضة، وخصوصاً مع بدء موسم إعلان نتائج الشركات المدرجة.

وقال خبراء معنيون بأسواق المال لــــــ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق نجحت في الإغلاق خضراء الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التوترات العالمية والجيوسياسية في المنطقة، مشيرين إلى أن انخفاض السيولة يعد نقطة الضعف الوحيدة التي تعيق الأسهم عن الصعود.

وارتفع سوق أبوظبي الأسبوع الماضي بنسبة 0.42% إلى 4988.73 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع العقار والاتصالات، فيما صعد سوق دبي بنسبة 0.09% إلى 2757.73 نقطة مع ارتفاع قطاع العقار في مقابل هبوط البنوك.

وأشار الخبراء إلى أن الأسواق شهدت خلال الجلسات الماضية عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية وخصوصاً في قطاع العقار والبنوك مع ترقب المستثمرين ظهور نتائج الشركات القيادية في القطاعين مثل «إعمار» و«أبوظبي الأول» إلى جانب «اتصالات» وشركات الطاقة.

ومن المقرر أن تعلن بنوك «أبوظبي التجاري» و«المشرق» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري خلال الأسبوع الحالي.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، صعد في سوق دبي سهم «إعمار العقارية» 1.84% و«أرابتك» 3.9% و«إعمار للتطوير» 2.14% و«إعمار مولز» 1.1%، بينما في أبوظبي ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 0.82% و«الدار» 1.76% و«اتصالات» 1.57%.

وأضاف الخبراء إن الأسهم المحلية لا تزال تتداول عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة مقارنة بأسواق المنطقة، كما أنها أصبحت محط اهتمام واسع من المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية بعد أن عمدوا خلال الأسابيع الماضية على زيادة وتيرة استثماراتهم في ظل تفاؤلهم بالأوضاع الاقتصادية بالدولة.

نشاط

وتوقع أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، تحركات إيجابية في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الحالي بدعم من قطاع البنوك والاتصالات إلى جانب النشاط المتوقع في القطاع اللوجستيات والنقل ولا سيما مع توالي إعلانات الشركات والبنوك عن نتائج إيجابية.

وأعرب عن أمله أن تشهد الجلسات القادمة تحسناً في حجم السيولة مع استمرار التحركات الإيجابية في مستويات أسعار أسهم القطاع العقاري بدعم من النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات الريادية مثل «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، مشيراً إلى أن هناك مخاوف لدى المستثمرين من نتائج بعض شركات المقاولات التي لا تزال تعمل على إعادة هيكلة أوضاعها.

وذكر أن أسهم شركات التأمين تواصل تحركاتها الإيجابية مستفيدة من النتائج المالية الجيدة المحققة في الأرباح الماضية، مشيراً إلى أن أرباح الربع الثالث ستكون مشابهة للربع الثاني باستثناء بعض الشركات التي حققت نمواً مطرداً في أعمالها.

وأشار إلى أن أسهم قطاع الاستثمار تتحرك بدفع من برامج الاستحواذ أو تخارجات من استثمارات حققت عوائد إيجابية أو إعادة شراء الشركات لأسهمها، مبيناً أن قطاع الاستثمار يعد من القطاعات التي تتداول أسعار أسهمها عند مستويات مناسبة للمستثمر في المدى المتوسط.

نتائج

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسهم القيادية من المقرر أن تتحرك بشكل إيجابي الأسبوع القادم مع ترقب المستثمرين ظهور نتائج أعمالها، مشيراً إلى أن الأداء الإيجابي للأسهم سيفتح الطريق نحو ضخ مزيد من السيولة في الأسواق. وأضاف إن هناك سيولة في الأسواق بالفعل ولكنها تنتظر نتائج الربع الثالث قبل أن توجد سيولة تنتظر نتائج الربع الثالث لضخها في الأسهم التي تحقق نتائج قوية وإيجابية.

ولفت إلى أن محصلة الأسبوع الماضي كانت خضراء لكن الجلسات اتسمت بسيطرة الأسهم التي يتداول بها الأفراد على أحجام التداول، مشيراً إلى أن الأسواق لا تزال في انتظار دعم مؤسسي متمثل في ضخ سيولة جديدة أو دعم حكومي عبر طرح شركات تساهم في جذب المستثمرين وبالتالي السيولة.

وألمح إلى أن توزيعات «إعمار للتطوير» نصف السنوية من المتوقع أن تعزز سيولة السهم وأداءه في الجلسات القادمة، أيضاً الحديث عن تكنولوجيا الجيل الخامس خلال معرض جيتكس من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على إيرادات شركات الاتصالات في الدولة.

حذر

وأكد عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تتسبب في زيادة الحذر والترقب لدى المستثمرين بعدما كانت الأسواق قد نجحت الأسبوع الماضي في الارتداد الإيجابي والإغلاق خضراء.

وذكر أن الأسواق تنتظر خلال الأسبوع الحالي نتائج أعمال مهمة لشركات قيادية وبالتالي من المتوقع أن نشهد حركة انتقائية على أسهم مختارة.

وقال: لا يزال هناك قلق في الأسواق العالمية وخصوصاً مع التوقعات بزيادة رابعة في الفائدة الأمريكية وهو ما سيضع مزيداً من الضغوط على الاستثمارات في الأسهم. وشدد على أن الأسهم المحلية لا تزال تتداول عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة مقارنة بأسواق المنطقة، مشيراً إلى أن نتائج الشركات ستكون عاملاً محفزاً للأسواق في الأسابيع القادمة وخصوصاً في ظل التوقعات بتحقيق أرباح قوية.

سيولة

وقال إياد البريقي مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية ما زالت تتحرك في نطاق أفقي مع استمرار ضعف السيولة على الرغم من النتائج القوية التي أعلنتها بعض البنوك المدرجة.

وأضاف إن جلسات الأسبوع الماضي تضمنت شراءً انتقائياً على أسهم معينة ومنها الأسهم القيادية وهو ما عزز من تماسك المؤشرات الرئيسة، مشيراً إلى أنه في ظل إعلانات الشركات عن أداء جيد من حيث نمو الأرباح والإيرادات نتوقع أن تكون حافزاً للأسواق ومشجعاً للسيولة والمستثمرين خلال الفترة القادمة وخصوصاً في حال استمرار إعلان باقي الشركات عن نتائج إيجابية.

محافظ

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها الإفصاح عن بياناتها المالية.