مجلس الإمارات للمستثمرين يعزز التعاون مع كازاخستان

المصدر: أبوظبي- وام

بحث الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، في مقر المجلس، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة خيرات لاما شريف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستثمار.

وعبر الجروان عن تقديره لما تقوم به سفارة كازاخستان لدى الدولة وهي تواصل عرض الفرص الاستثمارية، التي يتولاها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالدارسة والتقييم، مستذكراً أن المجلس الذي يشكل مظلة تواصل وتعزيز للشركات الكبرى الأعضاء فيه، يعمل بشكل مؤسسي لاستكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية، التي تتطلع لها الشركات الإماراتية في القطاعين.

وأعرب أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن الأمل بإمكانية زيارة وفد من المجلس إلى كازاخستان في موعد تم الاتفاق مبدئياً عليه في مايو 2019. بدوره أعرب سفير كازاخستان، لاما شريف، عن تقديره البالغ لما يقوم به مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج من جهد متصل في استطلاع فرص تنويع الاستثمار وتقييم التجارب الاستثمارية والتنموية التي ارتادتها كبريات شركات القطاعين الإماراتية في كازاخستان.

ونوه بأن البلدين الصديقين يرتبطان بجملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في جعل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكازاخستان.

كان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وقع في شهر يوليو الماضي، بمدينة أستانا، مذكرة تفاهم مع نظيره في الاختصاصات الاستثمارية، «كازاخ انفست»، لبرمجة التعاون في تنفيذ ما تحرص عليه قيادتا البلدين الصديقين من التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.