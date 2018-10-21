«حوكمة»: تحسن كبير في الإفصاح والشفافية لدى الشركات الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

أصدر معهد حوكمة تقريره الأول باللغة العربية حول نتائج مؤشر ستاندرد آند بورز- حوكمة لممارسات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أظهر تحسناً كبيراً في ممارسات الإفصاح والحوكمة لدى الشركات الإقليمية وانخفاض المعلومات والتقارير حول ممارساتها البيئية والاجتماعية على مدى السنوات العشرة الماضية.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: «تفوق مؤشر «ستاندرد آند بورز- حوكمة» للبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية الذي تم إطلاقه باللغة العربية لأول مرة بناء على رغبة العملاء على مؤشره المرجعي، ما يدل على وجود ارتباط بين ممارسات الشركات في ما يتعلّق بالبيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وتقييمات سعر أسهمها».