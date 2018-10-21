397 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: الشارقة- البيان

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية جيدة عن الأشهر التسعة الأولى لهذا العام رغم استمرار التحديات الاقتصادية، حيث بلغت أرباح المصرف 397.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 360.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 10.5%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 14.9% ليصل إلى 44.0 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لهذا العام مقارنة بـ 38.3 مليار درهم نهاية عام 2017.

وعلى جانب الأصول، بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 22.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بمبلغ 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبارتفاع قدره 5.7%، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 27.1% لتبلغ 6.4 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 5 مليارات درهم بنهاية عام 2017، والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع. ونتيجة ذلك، استمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 10 مليارات درهم أي ما يعادل 22.7% من إجمالي الأصول، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وعلى جانب المطلوبات، فقد حقق المصرف نجاحاً كبيراً في استقطاب المزيد من ودائع العملاء خلال العام، ليصل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 27.0 مليار درهم بارتفاع قدرة 4.7 مليارات درهم أو 21.2% مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

وعلى صعيد أرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 815.4 مليون درهم بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ 696.5 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2017، وبارتفاع نسبته 17.1%. وارتفع معدل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.76% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 9.21% في نهاية ديسمبر 2017، بينما وصل معدل العائد السنوي على متوسط إجمالي الموجودات إلى 1.29% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ1.33% في نهاية ديسمبر2017.