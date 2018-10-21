مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يوفر 48 وظيفة للمواطنين بالقطاع السياحي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلن ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، بدء العمل بتنفيذ مبادرة التوطين في القطاع السياحي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في الإمارة، والتي تعد من أهم المبادرات التي ينفذها المركز خلال العام الجاري.

ويشارك في المبادرة عدد من الفنادق العاملة في عجمان، لتوفر 6 فنادق 48 وظيفة، وتُعنى المبادرة بتعريف المواطنين الباحثين عن العمل، بالفرص المتوفرة في مجال المؤسسات السياحية، مع توفير فرص تدريبية، وكذلك تشجيع المؤسسات السياحية على المبادرة في تطوير، وإتاحة فرص عمل للمواطنين.

كما يعزز المركز دوره في توظيف أصحاب الهمم، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، حيث ينفذ المركز مبادرة اليوم المفتوح لتوظيف أصحاب الهمم، بالتعاون مع 9 جهات، لتوفر المبادرة 22 وظيفة في مختلف المجالات.

ويسعى المركز بالتعاون مع مركز منزل، لتوفير فرص وظيفية في مختلف المجالات، حيث تم عقد سلسلة من ورش العمل مع عدد من جهات القطاع الخاص، لتفعيل المبادرة واستفادة عدد أكبر من أصحاب الهمم، بحيث ينفذ المركز «اليوم المفتوح لتوظيف أصحاب الهمم»، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص.

ثقافة المسؤولية المجتمعية

وذكر الظفري أن المركز يعمل على إصدار الدراسات والأدلَة الإرشادية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، إلى جانب إطلاق المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال على تطبيق استراتيجيات مسؤولة مجتمعياً تخدم المجتمع.

وحالياً يعمل المركز على تنفيذ مبادرات على أرض الواقع، بالتعاون مع مختلف الجهات، ليكون المركز مرجعاً شاملاً لنمو وتطور المجال على المستويين التثقيفي والعملي لدى المجتمع المحلي، وإيجاد تأثير مباشر في فئات المجتمع، بما يواكب رؤية إمارة عجمان 2021.

وخلال العامين الماضيين، نفذ المركز نحو 10 فعاليات متنوعة، ما بين ورش تدريبية ولقاءات تثقيفية وتوعوية، بحضور ممثلي مختلف القطاعات «الحكومية، الخاصة والنفع العام»، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من داخل الدولة وخارجها، ومنها مركز السويد للمسؤولية المجتمعية.

وأكد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية وتطبيقها بالانتشار لدى أوساط رجال الأعمال، نتيجة لجهود المركز في التعريف بأهمية المسؤولية ودورها على تطور ونمو واستدامة مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك التواصل المباشر والفعال مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع وللمركز توجهات عدة يسعى إلى تنفيذها وتفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس الأولويات، توظيف أصحاب الهمم في مختلف مجالات القطاع الخاص.