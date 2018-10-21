إطلاق «لوحة المؤشرات» لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية

المصدر: عجمان - وام

أطلق مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «لوحة المؤشرات» التي تعد إحدى الأدوات المبتكرة لعرض البيانات والمؤشرات بصورة تفاعلية.

وتأتي المبادرة في إطار مبادرات تعداد عجمان «من الماكرو إلى الميزو»، التي تم الإعلان عنها من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في عام 2017.

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، إن إطلاق «لوحة المؤشرات» يسهم في دعم توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن لوحات بيانية لتلك المؤشرات التي تعرض بدورها البيانات بصورة تفاعلية مع توفير مرشحات للاختيارات، مثل اختيار الجنسية والنوع والمنطقة السكنية، ما يمكن المستخدم من تخصيص المؤشرات حسب احتياجاته أينما وجد على مستوى منطقة عجمان.

وأضافت أن المركز أطلق هذا العام مجموعة متكاملة من الأدوات التفاعلية التي تسمح للمستخدم باستكشاف بيانات منطقة عجمان بصورة تتناسب مع احتياجاته المختلفة كخرائط تفاعلية ولوحات مؤشرات وتطبيقات للأجهزة المحمولة وغيرها.

ولفتت إلى أن المركز كان قد أطلق عدداً من الأدوات والخرائط التفاعلية التي تعرض المعلومات بصورة تفاعلية على هيئة رسومات بيانية وخرائط موضوعية «مصنفة حسب الموضوع» قابلة للتخصيص لتتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة، حيث تعرض تلك المؤشرات على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة وعلى مستوى كل منطقة في إمارة عجمان وبحسب القطاعات التابعة لها، مبينة أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على برامج وآليات عمل جديدة سيتم تنفيذها ضمن الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في رفد العمل المؤسسي بنمو متسارع.

وتتلخص الأهداف الرئيسية للمبادرة بتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات متكاملة تمكن من متابعة التطورات التنموية على مستوى المناطق المحلية والقطاعات في إمارة عجمان، وتسهم في وضع السياسات العامة من خطط وبرامج وعرض البيانات الإحصائية وإتاحتها للمستخدمين بطريقة تفاعلية وجذابة لتمثيل المعلومات الإحصائية وتطبيق أحدث معايير النشر الإحصائي باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة ودعم مبادرة البيانات المفتوحة التي تتبناها الإمارات والأمم المتحدة وتعزيز خطط عمل المركز المستقبلية في تحقيق أهداف ورؤية واستراتيجية حكومة عجمان 2021.