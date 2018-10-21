مراكز الخدمة بدبي تتحول رقمياً اليوم ولمدة أسبوع

المصدر: دبي - البيان

تتوقف اليوم مراكز الخدمة التابعة لأربعين جهة حكومية وشبه حكومية، وعدد من الجهات في القطاع الخاص، في دبي، عن تنفيذ المعاملات التي تتطلب عمليات سداد لرسوم أكثر من 1,100 خدمة عبر شبابيك خدمة المتعاملين.

ويستمر ذلك مدة أسبوع. وسيقوم الموظفون العاملون في تلك المراكز بتوجيه المتعاملين وإرشادهم إلى سبل إجراء المعاملات ودفع الفواتير والمخالفات وسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر قنوات الدفع الذكية، التي تشمل التطبيقات الذكية ومواقع الويب التابعة للجهات الأربعين المشاركة في مبادرة دائرة المالية بحكومة دبي «أسبوع بلا مراكز خدمة».

مكافآت استرجاع نقدي

ورصدت دائرة المالية مليون درهم مكافآت للمتعاملين الذين يُجرون معاملات عبر القنوات الذكية خلال أسبوع المبادرة، وذلك من خلال إجراء سحوبات على تلك المعاملات ومنح المتعاملين فرصة الحصول على استرجاع نقدي كامل للمبالغ التي دفعوها رسوماً لتلك المعاملات.

وكانت دائرة المالية بحكومة دبي أطلقت مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي يُنتظر أن تحقق خلال الأسبوع الجاري (بين 21 و25 أكتوبر) نقلة نوعية لافتة في مسيرة التحوّل الذكي، بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي عندما نُظّمت المبادرة يوماً واحداً، بعد اعتمادها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي، رعاه الله.

كهرباء ومياه دبي

وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المبادرة بعد النجاح الذي حققته في دورتها الأولى العام الماضي، وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سموه بتقليل مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80%، و«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق بحلول عام 2021.

وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 92% خلال الربع الثالث من 2018، حيث يمكن لمتعاملي الهيئة استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان عبر قنوات الهيئة الذكية المتعددة بما يوفر وقتهم وجهدهم».

وأشار إلى أن تزامن «أسبوع بلا مراكز خدمة» مع تنظيم الهيئة للدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) والدورة الثالثة لمعرض دبي للطاقة الشمسية، يؤكد تضافر جميع الجهود الحكومية في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دائرة الشؤون القانونية

وتشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بهدف تشجيع المتعاملين على التحول للقنوات الذكية للحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول نحو القنوات الذكية، حيث ستقدم الدائرة خدماتها لمزاولي المهن القانونية عبر القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية حصراً اعتباراً من اليوم ولغاية الخميس.

وأوضح د. بالهول أن الدائرة ستوقف خلال هذه الفترة التعاملات اليدوية التي تتطلب الحضور الشخصي إلى مركز خدمة المتعاملين، وسيتم استقبال كافة المعاملات، بما فيها إجراءات دفع الرسوم ذات الصلة، عبر نظام المهن القانونية سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي المحدث للدائرة. كما ستوجه الدائرة جهودها نحو توعية متعامليها بضرورة استخدام التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للدائرة للحصول الخدمات المتعلقة بإنجاز معاملاتهم.

جمارك دبي

وتشارك جمارك دبي في المبادرة التي تهدف إلى تشجيع المتعاملين على التحول إلى القنوات الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية في إطار الهدف الاستراتيجي المتمثل في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً والاستفادة من المميزات التقنية في تسريع وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي: بعد نجاح تجربة جمارك دبي خلال مشاركتها في مبادرة يوم بلا مراكز خدمة المبادرة التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي خلال العام الماضي، قامت جمارك دبي بتفعيل المبادرة على جميع خدماتها الرئيسة حيث وصلت نسبة المعاملات عن طريق القنوات الذكية إلى نحو 90% من إجمالي عدد المعاملات فيما لا يزال 10% من المعاملات تتم عن طريق الكونترات، متوقعاً أن تصل نسبة المعاملات التي ستتم عبر التطبيقات الذكية للدائرة إلى نسبة 100% قبل العام 2020 وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، حيث أعلنت دبي رسمياً التوقف عن استخدام الورق في المعاملات الحكومية بحلول 2021.

استعداد

وأوضح إدريس بهزاد مدير إدارة العملاء في جمارك دبي أن الدائرة استعدت جيداً لهذه المبادرة حيث تم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى كافة العملاء، كما سيتم توفير موظفين من خدمة العملاء في كافة مراكز الدائرة خلال أسبوع المبادرة لاستقبال المتعاملين ممن لديهم معاملات تتطلب سداد رسوم مالية لتوعيتهم بشأن إمكانية إجرائها بسهولة وسرعة وأمان عبر القنوات الذكية البديلة، بالإضافة إلى عرض لوحات إرشادية عن المبادرة وأهدافها في جميع المراكز. وقال: إن جمارك دبي توفر 48 خدمة رئيسة عبر تطبيقاتها الذكية.

ثقافة الرقمنة

ترمي مبادرة مالية دبي إلى بناء ثقافة الرقمنة، تشجيعاً للمتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم الحكومية، وسوف يشهد أكثر من 100 مركز خدمة تابع للجهات الحكومية، ولجهات شبه حكومية وخاصة، التحوّل إلى مراكز لتوعية الجمهور والتعريف بقنوات الدفع لأكثر من 1,100 خدمة.