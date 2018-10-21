«ميليا» الثالثة عالمياً بين شركات الضيافة الأكثر استدامةً للعام 2018

المصدر: دبي - البيان

حلّت فنادق ميليا العالمية في المركز الثالث عالمياً بين شركات الضيافة الأكثر استدامةً للعام 2018. وتخضع الشركات قيد التقييم لاستبيان شامل كل عام حول مسائل، منها أنظمة حوكمة الشركات، واستراتيجية تغيّر المناخ أو إدارة المواهب، حيث إنّ النتائج تحدّد أداءها في مجال الاستدامة.

يشار إلى أنّ الأسئلة تتوزَّع على ثلاث فئات: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وقد حلّت ميليا في المرتبة الأولى على الصعيدَين الاقتصادي والبيئي، حيث أحرزت أعلى مجموع نقاط ممكن (100 نقطة). تُقسم كلّ فئة إلى 20 معياراً، وقد نالت ميليا أعلى مجموع نقاط في اثنتَين منها واحتّلت الصدارة في القطاع (الدرجة المئوية 100) في معايير، نذكر منها إدارة الأزمات والمخاطر، والاستراتيجية المالية، وإعداد التقارير البيئية وكفاءة الطاقة البيئية.