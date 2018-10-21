30 دقيقة للإفراج عن المواد الغذائية في منافذ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتفاقية مستوى خدمة لحوكمة عملية التعاون والتنسيق وتنظيم سير العمل بينهما، على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وتهدف الاتفاقية تسريع عمليات الإفراج وتخليص الشحنات الغذائية والأعلاف للمخلصين والمستوردين في وقت قياسي وإنجازها خلال 30 دقيقة عبر المنافذ الجمركية في أبوظبي.

قام بالتوقيع على الاتفاقية راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وقال راشد لاحج المنصوري: «إن توقيعنا الاتفاقية يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم التنسيق والتعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث تعد جمارك أبوظبي النافذة الأولى في التعامل مع المستوردين إلى الإمارة، كما أنها من أهم الجهات المكلفة بتسهيل حركة التجارة الدولية والمحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة».

وقال سعيد البحري سالم العامري: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهاز وجمارك أبوظبي، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، لتيسير التجارة بين الحدود ودعم التنافسية،وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تسريع عمليات الإفراج وتخليص الشحنات الغذائية والأعلاف للمخلصين والمستوردين في وقت قياسي وإنجازها خلال 30 دقيقة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل الرقابة على البضائع والمنتجات الغذائية عبر المنافذ الجمركية المختلفة.