16 % نمو عدد المشاركات في جائزة «أفضل مشروع مبدع»

المصدر: وام- البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي ارتفاع عدد المتقدمات للمشاركة في جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر في نسختها الثالثة لهذا العام 2018، بنسبة 16 في المائة عن المتقدمات في عام 2017، فضلاً عن التنوع المبتكر والجديد لأفكار المشاريع المتقدمة للمشاركة، الأمر الذي دعا إلى استحداث فئه جديدة وهي فئة أفضل مشروع يعتمد الحلول الذكية والرقمية تضاف إلى فئات الجائزة الـ 4 السابقة وهي: فكرة مبدعة، واختراع ملموس، وابتكار في مجال برنامج الحاسوب وتطبيقات الهاتف الذكي، وأفضل تعزيز للمسؤولية المجتمعية.

ومن جانب آخر، بدأ المجلس عملية فرز أفكار المتقدمات للمشاركة في جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر في نسختها الثالثة، والتي ينظمها ضمن الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال في الإمارة تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمـال في ظل الاقتصاد الرقمي» تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2015 - 2019، الساعية لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وعقدت اللجنة الاستشارية والفنية للجائزة 3 اجتماعات سابقة لفرز النتائج، إضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية لعدد من المتأهلات للفوز بالجائزة، حيث إن مجلس سيدات الأعمال يحافظ على سرية أفكار المشاريع المقدمة له من قبل المشاركات.

وتقوم فكرة الجائزة على أنها تعمل على تحفيز ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبدعة والمبتكرة من الخريجات للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة، وتعمل على مساندة أفكار المشاريع الفائزة للدخول إلى السوق.

من ناحية أخرى، نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي في مقره بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برنامجاً تدريبياً معتمداً لمدة أسبوعين حول «التسويق الرقمي»، استهدف به ما يزيد على 40 مشاركة من السيدات ورائدات الأعمال بنسبة رضا بلغت 98 % وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ضمن الهدف الاستراتيجي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بمشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تضمن تزايد تواجدها والاستدامة فيه وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات وضمن الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي».

محاور البرنامج التدريبي

شملت محاور البرنامج التدريبي موضوعات حيوية في مجال التسويق الرقمي حول فهم أساسيات استخدام المنصات الاجتماعية التفاعلية، وكيفية تسويق المشروع التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، بالإضافة إلى عدة موضوعات نظرية وعملية حول مفاهيم ومبادئ التجارة الإلكترونية وعدد من ورش العمل.

ويسعى مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى توعية رائدات وسيدات الأعمال ومبدعات أعضاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال على تبني الأفكار التطويرية والإبداعية في مجال الذكاء الاصطناعي.