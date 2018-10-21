«اتصالات» ترسم خارطة المستقبل الرقمي لخدمة الإنسان

المصدر: دبي - البيان

برهنت «اتصالات» مجدّداً على مدى حضورها القوي والفاعل في شتى الميادين لقيادة المستقبل الرقمي وثورة الجيل الخامس لتمكين المجتمعات، وواصلت تقديم أحدث الحلول التكنولوجية العالمية التي توصّل إليها العقل البشري، وسخرت إمكاناتها الشبكية وقدرات البنى التحتية التي تمتلكها لتمكين التحول الرقمي، حيث بدا جلياً لجميع زوار أسبوع جيتكس للتقنية كيف وظّفت «اتصالات» التكنولوجيا لخدمة الإنسان، لما تضمنته جنبات جناحها المشارك من لمحة عن الرؤية المستقبلية في بيئة إبداعية خلاقة تجمع بين الفن والابتكار وتتسم بالحيوية والإلهام، حيث سلطت «اتصالات» الضوء على الدور المحوري لتقنية الجيل الخامس 5G في تمكين الحلول الرقمية في المستقبل، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك الأعمال، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم.

ويعني بناء المستقبل الرقمي بالنسبة إلى «اتصالات» توفير نمط حياة متصل للمستخدمين، فضلاً عن توفير عدد كبير من الأنظمة عالية الكفاءة للجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، وحظي الزوار من جميع الأعمار والفئات بفرصة التعرف إلى المستقبل المذهل الذي تسهم «اتصالات».

تجربة الزوار

وأثرت «اتصالات» تجربة زوار جناحها بعرض مقارنة حية لسرعات التحميل (download speeds) بين شبكة الجيل الرابع4G وشبكة الجيل الخامس5G، وأتاحت للزوار فرصة تجربة الفرق الكبير في السرعات بين الجيلين الرابع والخامس.

وتم التركيز في هذه التجارب على السرعات العالية ووقت الاستجابة المنخفض (low latency) لشبكة الجيل الخامس، فقد استغرق تحميل الفيديو (أكثر من 1GB) بتقنية الجيل الخامس 13 ثانية فقط، مقابل دقيقتين ونصف لشبكة الجيل الرابع. كما تم لأول مرة عرض أنظمة الإنتاج اللمسية العاملة بتقنية الجيل الخامس. كما قدمت «اتصالات» الدعم التقني اللازم ليكون «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تستخدم شبكة الجيل الخامس. أول شبكة لاسلكية

وكانت اتصالات المشغل الأول في إطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس في مايو 2018، لتكون بذلك المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المنطقة.

وقد استطاعت «اتصالات» عرض سرعات كبيرة مع زمن استجابة منخفض لشبكة الجيل الخامس، كما قامت بعرض طائرة موجهة ذكية «Smart Drone» تعمل بتقنية الجيل الخامس، وتقوم ببث مقاطع الفيديو الحية من كاميرا تعمل بعدسة 360 درجة في كل الجهات وبجودة عالية جداً (4K). ومن ضمن التقنيات المستقبلية التي عرضتها «اتصالات» هي أول بقالة متحركة ذاتية القيادة في العالم، «روبومارت»(Robomart).

عروض استثنائية

في مجال الرعاية الصحية، أكدت «اتصالات» فاعلية مساعيها الحثيثة في خدمة الإنسان، وقدمت «اتصالات» عروضاً استثنائية ضمت مجموعة واسعة من الحلول والمفاهيم الذكية التي سيكون لهذا الأثر الكبير في إثراء هذا القطاع المحوري.

وكشفت «اتصالات» خلال الأسبوع الماضي النقاب عن «روبو فارماسي»، وهو عبارة عن نظام صيدلي روبوتي مستقبلي من دون تدخل بشري، ويعد «روبو فارماسي» أول تجربة عملية لتقنية الجيل الخامس من «اتصالات» التي من المتوقع أن تحدث تغييراً في حياة الناس، حيث تستخدم تقنية الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس بين المستشفى والصيدلية، بغرض توفير البيانات عن الحالة الصحية للمريض دون الحاجة لوصفة طبية.

إضافة إلى محاكي الموجات فوق الصوتية CAE Vimedix، وهو جهاز محاكاة افتراضية عالية الدقة. كما عرضت «اتصالات» في ركن الرعاية الصحية الذكية برنامج SharpSurgeon، وهو جهاز محاكاة آخر للتدريب على جراحة العمود الفقري، يقدم منظوراً جديداً ومختلفاً عن طرق التعليم الطبي الكلاسيكي، حيث يوفر بيئة تعليميّة قابلة للتكرار. وتمكن زوار جناح «اتصالات» من التعرف إلى مدى تأثير تقنية الواقع المعزز في التعليم الطبي، عبر مشاهدة جسم إنسان ينبض بالحياة في وضع ثلاثي الأبعاد.

كما قدمت «اتصالات» حلول الخدمات الصحية الافتراضية، التي تتيح إمكانية إجراء فحوصات عن بعد من قبل الأخصائيين أو الممرضين مع توافر جميع البيانات والصور اللازمة عن المريض.