منظومة ذاتية للبيع بالتجزئة وجهاز للدفع عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

عرضت «اتصالات» للمرة الأولى في العالم منظومة ذكية ذاتية التحكم للبيع بالتجزئة، وتقوم المنظومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها اكتشاف المنتجات التي يتم التقاطها أو إرجاعها إلى الرفوف آلياً وتتبعها في سلة التسوق الافتراضية، ثم خصم المبلغ تلقائياً من رصيد المتسوق بعد التعرف إليه بتقنية التعرف إلى الوجوه. ولا يوجد أي طوابير ولا كاشير في هذه المنظومة المتطورة، فمن خلال هذه التقنيات الرقمية المتقدمة يستطيع العميل أخذ ما يريد من السوبر ماركت والخروج دون الوقوف في طوابير الكاشير كما كان في السابق، حيث يقوم النظام بالتعرف إلى وجه الشخص وخصم المبلغ تلقائياً من حسابه، وكل ما عليه هو اختيار ما يريده وأخذه ثم الخروج من دون حتى إخراج محفظة النقود من مكانها.

وتم أيضاً عرض «الثلاجة الذكية» المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي«AI Cooler»، ولا يحتاج الشخص لفتح الثلاجة الذكية سوى أن يمرر وجهه على جهاز التعرف إلى الوجوه فتقوم ثلاجة العرض بفتح أبوابها ذاتياً، ثم تقوم كاميرتان ذكيتان بالتعرف إلى المنتج الذي أخذه الشخص وخصم المبلغ من رصيده بعد إغلاق الباب، ويتم ذلك دون أي وجود أو تدخل من العنصر البشري.

إحدى آليات التسوق المستقبلي التي استعرضتها «اتصالات» هي جهاز «الدفع عبر تقنية الذكاء الاصطناعي» (AI Checkout)، حيث لا يحتاج رواد المتجر سوى وضع مشترياتهم على الجهاز دون الحاجة للبحث عن الرمز التجاري «الباركود» الخاص بالسلعة، وتقوم الشاشة مباشرةً بعرض سعر السلعة ثم يقوم المتسوق بالدفع عبر الهاتف المحمول.