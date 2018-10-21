25 % من رحلات التنقل في دبي «ذاتية القيادة» بحلول 2030

جلبت «اتصالات» أهم الرواد العالميين في مجال التنقل، وألهمت الزوار بعروض استثنائية في ركن «مستقبل التنقل»، لتقديم رؤية عميقة للمستقبل لجميع زوار المعرض، الأمر الذي يبرز الدور الفاعل الذي تلعبه «اتصالات» في الإسهام في دعم «استراتيجية دبي للتنقل الذاتي»، الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من دون سائق من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وعرضت في جناحها سيارة «Pop.Up Next» المتطورة، وهي مركبة كهربائية بالكامل وخالية من الانبعاثات، وتعد حلاً ملائماً للاختناقات المرورية في المدن الكبرى.

كما قدمت «اتصالات» أيضاً سيارة «أويسيس» ذاتية القيادة، وهي سيارة نموذجية من تطوير شركة «رينسبيد» Rinspeed السويسرية، وتحتوي على واجهة زجاجية ضخمة مزودة بتكنولوجيا الواقع المعزز التي تتيح للسائق التحكم بالأشياء وعرضها على الشاشة، كما تحتوي السيارة على لوحة شمسية على السطح.