أربع ركائز أساسية لمبادرة «المستقبل الآن»

ساهمت «اتصالات» في دعم الابتكار في دولة الإمارات وإطلاق مبادرة «المستقبل الآن» لتعزيز التعاون في عدد من المجالات مع الشركات الناشئة ومُطوري إنترنت الأشياء (IoT) على مستوى العالم.

وخلال فعاليات جيتكس للتقنية، أثبتت «اتصالات ديجيتال» دورها المحوري في المساهمة في دعم كل أوجه الابتكار في الدولة، حيث أطلقت مبادرة «المستقبل الآن» التي تهدف لإيجاد وسائل جديدة مبتكرة للتنسيق والتعاون في عدد من المجالات مع الشركات الناشئة على مستوى العالم، ومُطوري إنترنت الأشياء (IoT)، والجهات الحكومية والمؤسسات التجارية ومستخدميها. وتتكون المبادرة من أربع ركائز أساسية، هي: برنامج الشركات النامية، ومعمل للتطوير المشترك، ومركز للابتكار المتقدم، ومنصة لإنترنت الأشياء (IoT).

كما يتضمن برنامج «المستقبل الآن» تقنيات إنترنت الأشياء، حيث ستقوم «اتصالات» بدعوة المطورين والمبتكرين لبناء تطبيقاتهم واختبارها ودمجها مع حلول ومنصات «اتصالات ديجيتال».