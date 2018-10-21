الفصل الدراسي المستقبلي.. تغير جذري في منظومة التعلّم

عرضت «اتصالات» حلولاً مبتكرة لتمكين التحول الرقمي في منظومة التعليم، وحظي الزوار بفرصة مشاهدة وتجربة أحدث التقنيات الرقمية في مجال التعليم، التي ستُحدث تغييراً جذرياً في منظومة التعلّم في الفصل الدراسي المستقبلي.

واستخدم المشاركون الحواسيب اللوحية «آيباد»، ليكون متاحاً لهم الاستمتاع بما تقدمه التقنيات الرقمية المستقبلية المتطورة لعدد من المراحل الدراسية. في المرحلة الأولية كان محور التجربة هو «جسم الإنسان»، وفي المرحلة المتوسطة «رحلة إلى المريخ»، بينما تمحورت تجربة المرحلة الثانوية على «التعلم من الطبيعة»، واستغرقت من 5 إلى 10 دقائق.

وتلتزم «اتصالات ديجيتال» بلعب دور أساسي في عملية التحول الرقمي في التعليم.

وتقوم «اتصالات ديجيتال» بالتعاون مع شركة CENTURY Tech بتجربة تعليمية مبنية على المنصات السحابية، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي ونظريات علم الأعصاب المعرفية والبيانات الضخمة، وذلك في فصل دراسي تقليدي.