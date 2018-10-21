معرض «جيمز كون» للألعاب يعود للانطلاق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

يعود معرض «جيمز كون» الشرق الأوسط هذا العام في فعالية أكبر وأكثر إثارة من أي وقت مضى لجميع عشاق ألعاب الفيديو. وينطلق المعرض في 25 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي للمعارض، وتقدم الفعالية هذا العام عدداً كبيراً من العروض، ومجموعة من أفضل نجوم القطاع العالميين، حيث تعاون معرض الشرق الأوسط للألعاب هذا العام مع أكبر شركات البرمجيات، ليتيح للحضور إمكانية الوصول إلى أحدث إصدارات الألعاب.

ويضاف إلى هذه الفعاليات المثيرة تحدي «ديل جايمينج» الضخم في لعبة Fortnite، والذي يقدم فرصةً للفوز بجوائز تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى 5000 V-Bucks، وهي العملة المستخدمة في اللعبة.

يقدم المعرض تجربة «أنيفيست» التي تغمر الحضور في الثقافة اليابانية وعالم الأنيمي، والمخصصة للأنيمي وقصص المانجا والسينما والموسيقى والألعاب والأزياء والمأكولات اليابانية.

ومن المتوقع، أن يجذب هذا المعرض المتخصص بالألعاب الإلكترونية، والذي يشرف على تنظيمه ذات الفريق المسؤول عن تنظيم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة – (كوميكون) بدبي، أكثر من 15 ألفاً من عشاق الألعاب الإلكترونية.