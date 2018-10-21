13 مليار درهم مشتريات المساكن الجاهزة في دبي 2018

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

اشترى مستثمرون من داخل وخارج الدولة 9227 مسكناً جاهزة للسكن متنوعة بين شقق وفلل، وتجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 13 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.

وبحسب تحليل البيان الاقتصادي في التعاملات التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك تكون سوق العقارات السكنية الجاهزة للسكن قلّصت الفارق بينها وبين العقارات السكنية قيد التصميم والإنجاز والتي تجاوزت أكثر من 15 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك اتجاه المستثمرين إلى شراء الشقق أكثر من الإقبال على الفلل فقد اشتروا 8458 شقة و 769 فيلا ويرى مراقبون أن من بين الأسباب التي تجعل إقبال المستثمرين على الشقق وقوعها في مناطق تشتهر بجاذبيتها الاستثمارية على خلفية تمتعها ببنية تحتية متطورة وحزمة واسعة من منافذ التجزئة والترفيه هذا غير شهرتها على مستوى العالم مثل منطقة مرسى دبي.

ورصد «البيان الاقتصادي» 3 مناطق استحوذت على مراكز متقدمة على صعيد عدد صفقات الشراء وإجمالي قيمة العقارات المباعة وأظهر الرصد خروج منطقتين هما ورسان الأولى والثنية الخامسة من صدارة المناطق لصالح منطقتي برج خليفة والوصل.