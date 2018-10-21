«تنظيم الاتصالات» تحذر من تطبيقات غير موثوقة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جمهور المستخدمين في الدولة إلى ضرورة الحرص بسبب إمكانية تعرض هواتفهم الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس، وذلك عبر تطبيقات غير موثوقة من الإنترنت.

ودعت الهيئة في تغريدة لها أمس على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المستخدمين إلى الحذر من هذه التطبيقات، ونصحتهم بالتأكد من الصلاحيات التي يطلبها التطبيق قبل تثبيته على الهواتف الذكية.

وكانت الهيئة طالبت الجمهور بالحذر أيضاً من الاتصال بشبكات واي فاي في الأماكن العامة مثل المقاهي، الذي قد يكون غير آمن، ما يسمح للمهاجمين بالاطلاع على كل المعلومات المتاحة على الهواتف.