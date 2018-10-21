خيارات «فليكس» في محطات أدنوك للتوزيع بالمناطق الشمالية اليوم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أنهت شركة أدنوك للتوزيع استعداداتها بكل محطاتها في المناطق الشمالية لبدء تطبيق خدمة خيارات «فليكس» اليوم عبر 158 محطة توزيع من إجمالي 174 محطة بالمناطق الشمالية مع استثناء محطات الموانئ البحرية من تطبيق الخدمة وبعض المحطات في المناطق البعيدة لحين استكمال تنفيذ متطلبات المشروع.

وبدأت محطات أدنوك للتوزيع اليوم تطبيق رسوم الخدمة المتميزة البالغة 10 دراهم بمحطات الشركة في المناطق الشمالية البالغ عددها 158 محطة مع منتصف الليلة الماضية وإطلاق برنامج مكافآت لعملاء الخدمة المتميزة كجزء من خدمات «فليكس» التي تتيح للعملاء المزيد من خيارات التزود بالوقود واستبدال إيصالات الخدمة المتميزة بمكافآت تشمل العديد من الخيارات داخل محال التجزئة في المحطة.

وتسعى أدنوك للتوزيع عبر 363 محطة خدمة و240 متجر تجزئة تمثل 67% من سوق محطات خدمة وقود التجزئة في الدولة إلى تعزيز خيارات وتجربة العملاء من خلال إطلاق خدمات «فليكس» وتوسيع الخيارات بين «الخدمة الذاتية» من دون رسوم أو «الخدمة المتميزة» مقابل 10 دراهم التي يمكن استرجاع قيمتها من خلال برنامج المكافآت إضافة لخدمات التزود بالوقود عبر الموظفين والعناية بالمركبة، مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص وتعبئة الإطارات.

ويأتي ذلك مع قرار أدنوك للتوزيع إعفاء قائدي المركبات من كبار السن وأصحاب الهمم من رسوم الخدمة المتميزة، إضافة لوجود موظفي الخدمة في جميع محطات أدنوك لتقديم المساعدة للعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة مع استخدام خيارات الخدمة الذاتية، حيث يأتي تطبيق الخدمة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان بعد فترة تجريبية مجانية امتدت عدة أشهر منذ إطلاق الخدمة على مستوى الدولة حيث أتيحت الفرصة للعملاء للتعامل مع الخدمة المتميزة والذاتية.