729 يوماً على «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

رحّب فريق «إكسبو 2020 دبي» بآلاف الأفراد من الإمارات وضيوفها في حديقة البرج أمس للمشاركة في بدء العد التنازلي لعامين على انطلاق الحدث العالمي، وشارك الجميع في هذه اللحظة المهمة في تاريخ المنطقة.

وفي أجواء جسدت التلاحم المجتمعي في الإمارات، احتشد زوار من مختلف المشارب والجنسيات والفئات العمرية ليشهدوا احتفالاً يقدم إطلالة بسيطة على عالم واسع من الابتكار والإبداع والتعاضد الثقافي والفكري، عالم يسعى إلى بناء مستقبل زاهر لجميع البلدان وجميع الناس، كما استمتع الحضور بالفعاليات التي حفزت على المشاركة في مسيرة التحضيرات والاستعدادات للترحيب بالدول والمنظمات والعمل المشترك.

وتعرف الحضور أيضاً على الأسباب العديدة التي تنبع منها أهمية «إكسبو 2020 دبي»، كما تضمن الحفل فقرات نالت استحسان جميع الزوار من أفراد وعائلات تجولوا في خمس مناطق تمثل كلٌ منها جزءاً من تجربة «إكسبو 2020 دبي». واستمتع الحضور بالفقرات الموسيقية والعروض العالمية، واستقبلت منصة المتطوعين في حديقة البرج العديد من طلبات التطوع في إكسبو.



وتفاعل الحضور بالعد التنازلي وعروض الليزر على برج خليفة، وعلت الفرحة الوجوه مع تراقص نافورة دبي، واستقطبت فقرات الحفل المختلفة انتباه جميع الحاضرين الذين انشغلوا بكاميرات هواتفهم لتخليد هذه اللحظة التي عاشوها متطلعين إلى العام 2020 حيث سيكون العرس الحقيقي.



وخلال عامين من الآن سينطلق أكبر حدث عالمي من أرض الإمارات، ليلتقي العالم في دبي وتجتمع أكثر من 180 دولة وعشرات المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. وستقدم كل دولة ابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها وطموحاتها المستقبلية في جناح مستقل لكل منها ضمن موقع متطور ذكي يقدم للزوار تجارب تجعلهم يعيشون المستقبل.



وسيعيش الحضور تجربة مذهلة تترك أثراً لا يمحى لدى الجميع دون استثناء على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم وتوجهاتهم، بتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مثل تقنيات الجيل الخامس للاتصالات والواقع المعزز والمساعدين الافتراضيين، لتسهل عليكم التجول في الموقع والتعرف إلى الفعاليات واختيار ما تريدون زيارته من أماكن أو حضوره من فعاليات. كما سيطّلعون على أحدث الابتكارات، وسيكونون أيضاً قادرين على الدفع من خلال تقنيات التعرف إلى الوجوه، وغيرها الكثير.



وعلى مدار الأشهر الستة لانعقاد الحدث الدولي سيكون هناك أكثر من 70 عرضاً يومياً ستجعل من موقع «إكسبو 2020 دبي» الوجهة الأولى للفعاليات، وسوف يعمل «إكسبو 2020 دبي» على تصميم تجارب تقدم الفائدة والمتعة والترفيه للجميع، للأطفال والكبار، والسائحين ورجال الأعمال، والطلبة والموظفين والعمال.



ولن يكون الموقع بمختلف مكوناته مجرد مكان تزوره، بل خبرة تعيشها وتشارك في صياغتها، حيث صُممت عناصره لتكون محفزات تجعل الزائر مشاركاً يخوض غمار تجربة ذات معنى ومغزى، وسيكون ذلك حاضراً بشكلٍ خاص في أجنحة الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. ويعد «إكسبو 2020 دبي» احتفالاً بالإبداع والابتكار الإنساني، وسيكون له أثر بعيد الأمد على الإمارات والمنطقة والعالم.