تيتانيك "الثانية" تنطلق من دبي في 2022

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ستقوم نسخة " مطابقة" من السفينة المنكوبة " آر إم إس تيتانيك" برحلة بحرية مدتها أسبوعين من دبي في 2022 قبل أن تبدأ رحلات منتظمة بين ساوثامبتون ونيويورك، وفقا لرئيس شركة بلو ستار لاين "كلايف بالمر".

ووفقاً لما ذكره موقع “Cruise Arabia & Africa " فإن السفينة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2012، والتي ستكون نسخة مطابقة تقريبًا من "تيتانيك" الأصلية، ستتملكها وتتولى تشغيلها شركة " بلو ستار لاين" التي أسسها الملياردير الأسترالي، ولا يزال الإصرار على إبحارها من دبي قائماً.

وكان من المقرر في البداية إطلاق المشروع الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، في الصين في عام 2016، قبل الإبحار من دبي هذا العام.

وقال" بالمر": "ما زلنا على عهدنا بالإبحار من دبي". "فبعد جولة بحرية من حوض السفن في سنغافورة، سنعرض رحلة أولى بحرية إلى دبي تستغرق أسبوعين، على أن تتبعها رحلة أخرى رائعة من دبي إلى ساوثامبتون.

وقال بالمر: ستخلق "بلو ستار لاين" تجربة تيتانيك الأصلية، حيث ستضع في خدمة المسافرين سفينة تتمتع بنفس التصميم الداخلي ونموذج المقصورة كالسفينة الأصلية، مع إضافة إجراءات السلامة الحديثة وأساليب الملاحة وتقنيات القرن الحادي والعشرين لخلق أعلى مستوى من الراحة الوثيرة".

مشيراً إلى أن موعد إطلاق السفينة قد تم تأجيله الآن من 2018 إلى 2022، مما يعني أنها ستطلق بعد 110 سنوات بالضبط من إطلاق “آر إم إس تيتانيك" الأصلية.

وسيكون تصميم غرف الطعام محاكياً بدقة التصميم الأصلي، فأما وجبات طعام الركاب فستكون محكومة بقائمة طعام السفينة المنكوبة.