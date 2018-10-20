الإمارات تقود العالم نحو 2071

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «نيو يروب» التي تغطي أخبار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات بأنها تقود العالم نحو عام 2071، وأنها من الدول القليلة في العالم التي لديها طموحات عريضة بشأن المستقبل، ولم تكتف بمجرد رطانة لغوية وخطط محدودة الآفاق لم تتجاوز فعلياً العام الجاري.

ونشرت الصحيفة الأسبوعية التي تصدر باللغة الإنجليزية من العاصمة البلجيكية بروكسل تقريراً أمس على موقعها الشبكي، بعنوان «قيادة العالم نحو 2071»، ذكرت فيه أن الإمارات كان لها السبق في هذا الشأن، وذلك عندما أعلنت العام الماضي عن خارطة الطريق الخاصة بها لعام 2071، والذي يوافق احتفالها بمئوية تأسيسها.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخارطة تمثلت في مشروع «مئوية الإمارات 2071».