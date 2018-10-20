«أكسفورد للأعمال»: دبي ضمن أفضل المراكز المالية عالمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت مجموعة «أكسفورد» للأعمال أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها كأفضل المراكز المالية عالمياً، ومركزاً إقليمياً رئيساً للخدمات المصرفية.

ونشرت المجموعة أمس تقريراً عن احتفاظ دبي بمكانتها العالمية المرموقة على ساحة الخدمات المالية المصرفية.

وأوضح التقرير أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تمخضت عن نمو هائل، استطاعت الإمارة تحقيقه على صعيد أنشطة الخدمات المالية خلال السنوات الأخيرة.

واستشهد تقرير المجموعة بزيادة عدد شركات إدارة الثروات والأصول المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي 6% من يونيو 2017 وحتى يونيو 2018، كما أشار التقرير إلى تصنيف دبي في المركز الــ 15 عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر الشهر الماضي، عن كل من معهد الصين للتنمية ومؤسسة زد ـ يم بارتنرز في لندن.