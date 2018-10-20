دبي المدينة الأكثر جاذبية إقليمياً 2018

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتلت دبي مرتبة متقدمة ضمن مؤشر قوة المدن العالمية 2018 الذي أصدرته مؤسسة «موري» اليابانية للأبحاث أخيراً، وضم 44 مدينة لتكون المدينة الأكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي محتلة المرتبة 29 عالمياً في المؤشر الذي دخلته دبي للمرة الثانية متصدرة إقليمياً جميع تصنيفات المؤشر متفوقة على بعض من أعرق المدن العالمية، ومنها جنيف وميلانو وكوالا لامبور وبانكوك وتايبيه وبوينس آيرس وجاكرتا وجوهانسبرغ.

وحققت دبي أفضل مركز لها ضمن التصنيفات الفرعية للعناصر المكونة للمؤشر، حيث جاءت في المرتبة 13 في عنصر التفاعل الثقافي متفوقة على برشلونة وهونغ كونغ ولوس أنجلوس، وبروكسل، وشنغهاي وسيدني، ونيويورك.

وأوضح المؤشر، أن دبي غنية بالمرافق التي تناسب الجميع.

وتصدرت دبي المنطقة في مؤشر سهولة الوصول، محتلة المرتبة 12 عالمياً متفوقة على عدد من أعرق المدن مثل موسكو وبرشلونة، ومدريد واوساكا وميلانو وبروكسل وبكين.

وفي مؤشر المكون الاقتصادي الفرعي تصدرت دبي الشرق الأوسط وأفريقيا، واحتلت المرتبة 17 عالمياً وتفوقت على جنيف وواشنطن العاصمة وباريس وفرانكفورت وكوبنهاغن وبوسطن وبرلين وبروكسل. وأشارت المؤسسة إلى أن دبي تصدرت مدن العالم في التنافسية الضريبية على دخل الشركات. وحلت الإمارة في المرتبة 23 عالمياً في مؤشر قابلية العيش الفرعي والصدارة إقليمياً.

وفي مؤشر البحث والتطوير الفرعي تصدرت دبي إقليمياً محتلة المرتبة 35 عالمياً متفوقة على ميلانو وموسكو وجاكرتا.

كما تصدرت دبي مدن المنطقة في مؤشر مدن الرحلات الدولية المباشرة، وحصدت المرتبة 5 عالمياً متفوقة على أمستردام وهونغ كونغ وسيئول وسنغافورة ونيويورك.