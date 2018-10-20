مبادرات برنامج الشيخ زايد للإسكان تحظى بإقبال كبير

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في ختام مشاركة البرنامج في جيتكس 2018 بأن مبادرة سديم المعرفة ونظام أحياء زايد قد شهدتا الإقبال الأكبر من قبل زوار المنصة في جيتكس 2018.

موضحاً أن مبادرة «سديم المعرفة» التي أطلقها معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج تعد بوابة لاستشراف المستقبل من خلال الاستفادة القصوى من البيانات والمعلومات في مجال الإسكان، وقد طور البرنامج هذه المبادرة بهدف إيجاد بوابة معرفية ذكية تمكن المهتمين في مجال الإسكان من الاطلاع على المواد المختلفة من بيانات مفتوحة وإحصائيات ومعلومات متنوعة.

وذكر أن البرنامج استهدف من المشاركة عرض تجربته في تقديم الخدمات الذكية وإبراز دوره الريادي في استشراف المستقبل حيث سيعرض نوافذ جديدة للخدمات وبوابات جديدة لنقل المعرفة تؤكد مدى إيمان البرنامج بأهمية استيعاب المتغيرات المستقبلية والاستعداد لها من خلال تطوير الخدمات إلى ما بعد الخدمات الذكية.

أبرز التقنيات

وأشار لوتاه إلى أن البرنامج قدم سبع خدمات جديدة ومطورة، ويأتي تطوير الخدمات وإطلاق النسخ المحدثة منها دليلاً على سرعة استجابة البرنامج للتطورات التكنولوجية بما يحقق سعادة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة والمعرفة بأحدث الطرق وأكثرها ذكاءً، وتفصيلاً فإن الخدمات المحدثة هي تطبيق زايد للإسكان ونظام أحياء زايد وتطبيق مسكني الافتراضي بالإضافة إلى خدمة سند والموظف الافتراضي.

تطلعات مستقبلية

وقال: إن البرنامج يتطلع إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات التجارب الرائدة في التحول الذكي بهدف تطوير تجارب المتعاملين إلى أقصى مدى ممكن يحقق السعادة ويزيد من التي تساهم في تحسين تجارب المتعاملين والتي ترسم ملامح مستقبل الخدمات من خلال الاستثمار الأمثل للمعرفة وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وغيرها من التقينات لخدمة الإنسان وتحقيق الاستقرار والسعادة للأسرة.

وأفاد بأن البرنامج استعرض هذا العام المساكن بتقنية الهولوجرام حيث أتاح لزوار المنصة التعرف على المساكن عن طريق هذه التقنية، ويأتي ذلك حرصاً من البرنامج على تنويع قنوات التعرف على المسكن وتمكين المتعامل من الإلمام بكافة التفاصيل التي تهمه في المسكن قبل اختياره.

سند والموظف الافتراضي

وأضاف لوتاه إن البرنامج طور خدمة سند لأصحاب الهمم وذلك لدعمهم في استخدام الموقع الإلكتروني للبرنامج بسهولة ويسر.

حيث يستجيب للمستخدمين من أصحاب الهمم ذوي التحديات السمعية والبصرية بما يلبي احتياجهم، كما قدم البرنامج النسخة المطورة من الموظف الافتراضي والذي يتفاعل مع المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني ويجيب عن كافة استفساراتهم للحصول على الخدمات وتأتي هذه الخدمة بنسختها المحدثة بعد إضافة التحسينات الناتجة من تجارب المتعاملين.