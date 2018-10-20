دبي تحتل مركزاً ريادياً ضمن مؤشر قوة المدن العالمية 2018

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت دبي مرتبة متقدمة ضمن مؤشر قوة المدن العالمية 2018، الذي أصدرته مؤسسة «موري» اليابانية للأبحاث أخيراً، وضم 44 مدينة، لتكون المدينة الأكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي، محتلة المرتبة 29 عالمياً.

وجاءت الإمارة في مواقع متقدمة بجميع تصنيفات المؤشر، متفوقة على بعض أبرز مدن العالم، ومنها جنيف وميلانو وكوالالمبور وبانكوك وتايبيه وبوينس آيرس وجاكرتا وجوهانسبرغ. كما تصدرت دبي إقليمياً، واحتلت المرتبة 17 عالمياً في مؤشر سهولة الوصول ومؤشر المكون الاقتصادي الفرعي.

وأشارت «موري» إلى أن دبي تصدرت مدن العالم في الضرائب على دخل الشركات وحلّت في المرتبة 23 عالمياً في مؤشر قابلية العيش الفرعي، والصدارة إقليمياً، وفي مؤشر البحث والتطوير الفرعي تصدرت دبي إقليمياً واحتلت المرتبة 35 عالمياً، كما اعتلت مدن المنطقة في مؤشر مدن الرحلات الدولية المباشرة.

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