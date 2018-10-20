14 مشروعاً تقنياً لشرطة دبي في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي، بعرضها 14 مشروعاً تقنياً وذكياً إلى جانب العديد من الخدمات الذكية المتنوعة التي توفرها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني.

وشهدت منصة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين اطلعوا على أحدث الابتكارات في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، فيما قدم أفراد الشرطة شرحاً إلى الزوار حول أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية التي ابتكرتها مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في هذا المعرض المهم الذي يقام سنوياً في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية، وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة.

مشاريع

ومن أبرز المشاريع التي كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال المعرض عنها، دورية «غيّاث» الخاصة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

وتضم «غيّاث» 3 أنظمة ذكية ومتطورة هي نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب 9 شاشات في داخل الدورية مرتبطة بالأنظمة سالفة الذكر.

كما وكشفت شرطة دبي عن سيارة ذاتية القيادة توفر للمتعاملين 16 خدمة ذكية من الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، ومنها خدمة فتح بلاغ جنائي وخدمة دفع المخالفات المرورية.

وطلب شهادة الحالة الجنائية وغيرها من الخدمات، ويستطيع أفراد الجمهور استدعاءها وطلبها من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وكشفت أيضاً عن خدمة «آمنة»، وهي خدمة ذكية صوتية توفرها شرطة دبي عبر تطبيقاتها الهاتفية من أجل إسعاد المتعاملين، والرد على استفساراتهم.

طائرات

وشهد المعرض كشف شرطة دبي عن 3 من أحدث الطائرات دون طيار «الدرون»، التي تستخدم في دعم العمليات الميدانية وعمليات التدخل السريع، وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار والاتصال والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الإنذار.

كما وعرضت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي SPS الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومشروع «راصد»، وهو عبارة عن نظارة ابتكارية للتعرف على الوجوه، وخدمة «عين الشرطة» التي تتيح للجمهور إمكانية استخدامها في الإبلاغ عن حالات الإزعاج والمخدرات والتسوّل، والإبلاغ عن القضايا الأخلاقية والتجمعات المشبوهة.

وعرضت أيضاً رجل الشرطة الآلي، وروبوتاً قادراً على التعرف على المتعاملين من خلال بصمة الوجه وقراءة الهوية الإماراتية، إلى جانب عرض خدمات التطبيق الذكي لشرطة دبي، والألعاب الافتراضية ودراجة «هوفر» المطورة الجديدة، والتي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

مسرعات

وفي السياق، نظم فريق مسرعات المستقبل في شرطة دبي، زيارة لموظفي الشركات المشاركة في الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل إلى منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس للتقنية، واطلع وفد الشركات على أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تعرضها القوة في سبيل العمل على تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع.

واستمع الوفد خلال الزيارة التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل لشرح حول دورية «غيّاث» الخاصة بشرطة دبي والفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

كما استمع الوفد لشرح عن السيارة ذاتية القيادة التي توفر للمتعاملين 16 خدمة ذكية من الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، ومنها خدمة فتح بلاغ جنائي وخدمة دفع المخالفات المرورية، وطلب شهادة الحالة الجنائية وغيرها من الخدمات.

برنامج

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن بدء ربط برنامج وتطبيق «Safe TRX» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمعني بالإنقاذ البري والبحري بتطبيقها الرسمي الذكي.

وأوضح المقدم مهندس حسين بن غليطة المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، أن برنامج والتطبيق «Safe TRX» يعزز استراتيجية شرطة دبي في جعل مدينة دبي آمنة.

ويدعم الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالجمهور، اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الشرطية، مشيراً إلى أن تطبيق Safe TRX يخدم مرتادي البر والبحر المسجلين في تطبيق شرطة دبي، والذين يتجاوز عددهم المليوني مستخدم. دبي - البيان