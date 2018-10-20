«إماراتي ديل» يقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «دبليو كابيتال» اتفاقية مع شركة «ماج للتطوير» الأسبوع الماضي تحت اسم «إماراتي ديل»، بموجبها تسوق الشركة بعض المشروعات بدفعات شهرية مُيسّرة لمواطني دولة الإمارات لمشروعات يتم تسليمها خلال شهور.

ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، إلى أن الكثير من الشركات العقارية تتسابق على تقديم العروض لجذب المشترين من المواطنين، عبر طرح وحدات سكنية بأسعار تنافسية على حساب المساحة وعلى حساب التسهيلات الفعلية في ما يتعلق بالأقساط والدفعة المقدمة.

لافتاً إلى أن لا أحد يهتم بحل مشكلة هؤلاء العملاء من المواطنين في ما يتعلق بقدرتهم على سداد هذه الأقساط، وهو ما دفع بالتفكير من قبل شركة «دبليو كابيتال» بتقديم عرض حصري للمواطنين يركز على تقسيط الدفعات إلى شهرية تتلاءم ومقدرة المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري الميسر.

وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على مشروعات على وشك التسليم وأخرى قيد التنفيذ، فمن أهم المشروعات التي سوف يتم التسويق لها مشروع «ماج 5»، في منطقة دبي الجنوب وهو جزء من مشروع «ماج 5 بوليفارد» المكون من سبعة مبانٍ من المقرر إنجازها في الربع الثاني من العام المقبل 2019.

وأشار الزرعوني، إلى أن العرض مقتصر على مشروعات بعينها وعلى فئات سكنية بعينها وهي فئتا الاستديو والغرفة والصالة، حيث تأتي خطط السداد بالنسبة لمشروع (ماج 5 بوليفارد)، حيث يتم تسليم المباني التي يتم التسويق فيها في شهر يونيو 2019، في منطقة دبي الجنوب في فئة الاستديو البالغ سعره 400 ألف درهم كالآتي:

دفعة أولى 100 ألف درهم ثم أقساط على 10 شهور بواقع 3420 درهماً شهرياً والمبلغ المتبقي 266 ألف درهم يدفعها عند الاستلام، أما الغرفة والصالة البالغ سعرها 480 ألف درهم، فتكون الدفعة المقدمة لها 100 ألف درهم وأقساط شهرية لمدة 10 شهور بقسط 6820 كل شهر، والباقي عند الاستلام وهو مبلغ بقيمة 336 ألف درهم.

أما بخصوص (ماج أي) الذي يعدّ مجمعاً سكنياً مستقلاً ومتكاملاً في منطقة «ميدان» بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، فهناك ثلاثة خيارات، أمام العميل بالنسبة لفئة الاستديو وهو المشروع الذي سوف يتم تسليمه في شهر سبتمبر 2020، وهي مفروشة بالكامل، (الخيار الأول)، يدفع العميل دفعة أولى 75 ألف درهم وأقساط شهرية على 24 شهر بقيمة 7210 دراهم.

والمتبقي 224 ألف درهم عند الاستلام، (الخيار الثاني) دفعة أولى 100 ألف درهم، وأقساط شهرية على 24 شهراً 6170 درهماً والمتبقي 224 ألف درهم عند الاستلام، (الخيار الثالث) 150 ألف درهم دفعة أولى وأقساط شهرية على 24 شهراً 4.085 درهماً والمبلغ المتبقي 224 ألف درهم عند الاستلام.