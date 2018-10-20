«موديز» تعدّل تصنيف «أبيكورب» إلى إيجابي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

عدّلت «موديز» تصنيف الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» من مستقر إلى إيجابي عند درجة Aa3.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إن تغيير التصنيف إلى إيجابي يعكس التقدم الذي أحرزه «أبيكورب»، بنك التنمية متعدد الأطراف المملوك من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تنويع ودعم محفظته التمويلية.

وأضافت «موديز»: لا يزال تقييم Aa3 المرتفع الخاص بالشركة مدعوماً بكفاية رأس مال عالية للغاية وتحسن جودة الأصول وقوة دعم الأعضاء القوي جداً ومستويات منخفضة من الأصول المتعثرة.

وأوضحت أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 حافظت الشركة على ربحية جيدة، مع بقاء العائد على الأصول وصافي هامش الفائدة بين 1.7 ٪ و1.1 ٪ على مدى السنوات الثلاث حتى 2017 مما سمح لها بتجميع رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة ودفع أرباح الأسهم في السنوات المالية 2015 و2017.