«استيكو» تنجز ترقيات في الإدارة العليا

المصدر: دبي - البيان

قامت «استيكو» شركة الخدمات العقارية في الإمارات، بتعيين جون آلين في منصب مدير تنفيذي، وتعيين كل من جيمس جوغين من إدارة التقييمات والاستشارة ونيك وايت من إدارة خدمات إدارة رابطة الملاك بمنصب مدير معاون أول، وجوبي زكريا كمدير معاون لإدارة التقييمات والاستشارات. وسيُمنح جميع المديرين الجدد قدراً أكبر من التحكم الذاتي في الميزانيات، ويتقلدون دور المتحدثين الرسميين باسم أقسامهم.

علاوة على ذلك، انضم جون آلين إلى إلين جونز، الرئيس التنفيذي والمؤسس، وجون ستيفينز، المدير الإداري، في مجلس إدارة استيكو.

وقال جون ستيفينز: «يعد دعم العاملين الإقرار بمساهماتهم في نمو الأعمال جزءاً لا يتجزأ من المبادئ الأساسية التي تعتمدها استيكو كمنظمة ترتكز على العميل».