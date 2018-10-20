«مطار الشارقة» يستعرض في تورنتو أحدث خدمات وتسهيلات الشحن الجوي

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة مطار الشارقة مشاركتها في المنتدى والمعرض الدولي التاسع والعشرين للشحن الجوي، الذي أقيم في مدينة تورنتو بكندا، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.

حيث استعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لقطاع الشحن الجوي، إلى جانب العديد من الفرص التي يتيحها الحدث في هذا المجال.

وقام مطار الشارقة بطرح أحدث الحلول اللوجستية التي يقدمها للمتعاملين في هذه الصناعة وآخره الترخيص الدولي CEIV من منظمة النقل الجوي العالمي IATA، التي تمكن المطار من تقديم حلول متكاملة لمناولة وتخزين المستحضرات الدوائية والطبية العالية الحساسية، التي يتطلب نقلها تطبيق أعلى معايير التخزين والمناولة لتجنب تعريضها للاختلافات في درجات الحرارة الجوية.

ويعتبر هذا المنتدى والمعرض الذي يقام مرة كل سنتين، من أهم المعارض المتخصصة في صناعة الشحن الجوي، ويجمع أكثر من ثلاثة آلاف صانع قرار من شركات طيران الشحن ووكلاء الشحن الجوي ومزودي الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح المجال لتبادل الخبرات والانفتاح على الأسواق الجديدة ومناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وإلى جانب ترويج أحدث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة لقطاع الشحن الجوي العالمي، يشكل الحدث فرصة للتواصل مع خبراء الشحن الجوّي وصناّع القرار في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات مع ممثلي شركات الطيران ووكلاء الشحن الدوليين من مختلف دول العالم، وتبادل الآراء مع المتخصصين حول آخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع.