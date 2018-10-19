سعود بن صقر للمشاريع تشارك في معرض الفرنشايز بأبوظبي

شاركت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في المعرض العالمي للفرنشايز الذي اختتم فعالياته أول أمس في إمارة أبوظبي، بهدف توفير فرص استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم للترويج لعلاماتهم التجارية.

وقالت مريم مصبح الكيبالي، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب إن المؤسسة ركزت خلال العام الحالي على تطوير عدد من علاماتها التجارية وتأهيلها لتصبح مانحة لحقوق الامتياز، حيث يعد القطاع أحد أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي. وأضافت مريم إن المعرض العالمي للفرنشايز يعد منصة متميزة للمشاريع الصغيرة لعرض منتجاتها، وبوابة لانطلاق المشاريع للوصول للعالمية، معربة عن شكرها لغرفة أبوظبي على الدعم المقدم للنهوض بمشاريع الشباب.