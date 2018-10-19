القمة العالمية لسلامة الطيران تناقش التعامل مع المواد الخطرة

المصدر: دبي - البيان

تناقش القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها هيئة دبي للطيران المدني يومي 11 و12 ديسمبر المقبل في فندق «روضة البستان» بدبي، أفضل الاستراتيجيات وآليات التعامل مع المواد الخطرة ضمن قطاع النقل الجوي، بحضور ومشاركة واسعة من قبل قادة القطاع والمتخصصين في شؤون السلامة على المستوى العالمي.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» إلى أنه يتم مناولة ونقل أكثر من 1.25 مليون شحنة من المواد والأغراض الخطرة جواً بشكل سنوي، مع توقعات بنمو عدد الشحنات بواقع 4.9% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وفي ظل ارتفاع معدلات نقل المواد الخطرة، ستوفر القمة في دورتها لهذا العام منصة حوارية لصانعي السياسات والهيئات التنظيمية لتسليط الضوء على أهم الجوانب في هذا الإطار.

وقال نيكولاس ويب، الشريك الإداري لمجموعة «ستريملاين ماركتنج جروب المنظمة للقمة: «يعد الطيران أحد أكثر أشكال النقل أماناً في العالم، لكن الحفاظ على مكانته هذه يتطلب يقظة دائمة وتضافر الجهود للتعامل مع العقبات والمشكلات ذات الصلة بالسلامة».

وأضاف: «تحظى القمة العالمية لسلامة الطيران بمكانة مرموقة بوصفها ملتقى مهماً لممثلي وقادة القطاع كي يناقشوا هذا الموضوع بكل أبعاده، وفرصة مهمة لتفعيل الحوار على مختلف المستويات، بدءاً من المصنعين ومروراً بالطيارين وحتى صانعي السياسات والجهات التنظيمية».

اهتمام

وتشكل بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسب المحمولة وغيرها من الأجهزة على وجه الخصوص ومنذ وقت طويل محط اهتمام رئيسي للهيئات التنظيمية وشركات الطيران ومزودي خدمات الشحن الجوي.

وتعد حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة «يو بي إس» (UPS) عام 2010، من بين أهم الأمثلة على هذه الحوادث، حيث تحطمت إثر اندلاع حريق في حمولتها من بطاريات أيونات الليثيوم، التي بلغ عددها 80 ألف بطارية.

مخاوف

وثمة مخاوف متزايدة حول كيفية استخدام وتخزين بطاريات أيونات الليثيوم على متن طائرات نقل المسافرين، فقد تم إخلاء طائرة تابعة لشركة «رايان إير» في أغسطس 2018 قبل إقلاعها بعد اندلاع النار في بنك طاقة (Power Bank) لأحد المسافرين، كما تم إيقاف رحلة لناقلة «دلتا» قبل إقلاعها بقليل في مارس 2018 بعد انفجار جهاز إلكتروني في حمولتها.

وستجمع القمة ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية على المستويين المحلي والدولي، بهدف تقييم أحدث إجراءات سلامة الطيران وتهيئة الأطر التنظيمية للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أمناً وسلامة. وتتضمن قائمة المشاركين والحضور مسؤولين من هيئات تنظيمية، وشركات خطوط الطيران.