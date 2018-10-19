«إعمار»: دبي توفر أعلى عائد للاستثمار العقاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نقلت بلومبرغ عن شركة إعمار العقارية أن دبي توفر أعلى عائد للاستثمار العقاري بين مدن العالم الرئيسة، بما يتوفر لها من فرص نمو هائلة محتملة، ما يعني تقديراً أقوى وعائداً أعلى للاستثمار، حيث تواصل دبي تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفعل أساسياتها الاقتصادية القوية.

وتوفر دبي عائداً على الاستثمارات العقارية يبلغ 7.5% مقابل 3.6% في نيويورك، و4.1% في بوسطن، و6.2% في بكين، و4.5 % في بروكسل، و5.3% في شيكاغو، و3.3% في فرانكفورت، و2.7% في هونغ كونغ، و3.5% في لندن، و4.3% في لوس أنجلوس، و3.8% في مدريد.

ويقدم مشروع داون تاون من تطوير شركة إعمار قيمة تنافسية مرتفعة للمستثمرين الساعين إلى العائدات طويلة وقصيرة الأجل في مواقع ممتازة. وحتى مع عوامل الجذب الأيقونية لإمارة دبي والبنية التحتية الممتازة المتاحة فيها فإن متوسط السعر في داون تاون يصل إلى 550 دولاراً (2020 درهماً) للقدم المربع.

وفي المقابل فإن متوسط السعر في مدن مثل هونغ كونغ يفوق ذلك، حيث يصل إلى 11 ألف دولار للقدم المربع، بينما يصل متوسط سعر القدم المربع في طوكيو إلى 7600 دولار، تليهما مدينة لندن بمتوسط سعر 5300 دولار للقدم المربع، ثم موسكو ونيويورك وشانغهاي على الترتيب.

وتعد دبي البوابة إلى الكثير من دول العالم، حيث إن مطارها الدولي استقبل 43 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري، وأكثر من 88 مليوناً عام 2017، كما استضافت دبي 15.8 مليون ليلة سياحية في العام الماضي، و10.44 ملايين ليلة سياحية حتى نهاية أغسطس العام الجاري.