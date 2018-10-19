«سي إن إن»: دبي مدينة الإنجازات المتواصلة

المصدر: دبي ــ البيان

أذاعت شبكة «سي إن إن» الأميركية برنامجاً مصوراً عن دبي، تحت اسم «دبي بالأرقام» يحكي تاريخ المدينة بأرقام السنين.

وقالت الشبكة إن دبي تحولت من مدينة ناشئة إلى مركز إقليمي مهم في غضون جيل واحد فقط، وان اقتصاد دبي انتعش بفضل نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي والتركيز على مجالات تشمل السياحة والنقل والتمويل والشحن.

مشيرةً إلى أن دبي مدينة دائمة الحركة لا تهدأ ولا تنام.وسردت «سي إن إن» بلغة الأرقام تاريخ دبي، فقالت على سبيل المثال، انه في عام 1966 اكتُشف النفط في الإمارة، وفي 1972 تم افتتاح ميناء راشد الذي رسخ مكانتها كميناء بحري مهم بالمنطقة. وفي 1979 أنشئ مركز التجارة العالمي، وافتتح ميناء جبل علي، وفي 1985 أنشأت دبي منطقة جبل علي الحرة لجذب الشركات العالمية.