قوارب صيد ويخوت فاخرة تعرض للمرة الأولى بالدولة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

عرضت الشركات المشاركة في الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب في يومه الثاني أمس قوارب صيد ويخوت فاخرة تتراوح أسعارها بين 250 ألف درهم إلى 20 مليون درهم.

وتميزت شركة جلف كرافت الإماراتية بعرض أكبر يخت فاخر ضمن 8 يخوت تشارك بها في المعرض تصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليون درهم.

ومن أبرز اليخوت التي عرضتها الشركة اليخت السوبر الماجستي 135 الحائز على العديد من الجوائز، ويعد أكبر اليخوت المشاركة في المعرض، ويضم منطقة استجمام كبيرة ومساحات داخلية مستغلة بشكل جيد إضافة إلى شرفة قابلة للطي على السطح الرئيسي وغرفة لمالك اليخت، وتم تصميم جميع السطوح والصالات على متن اليخت بعناية فائقة من أجل ضمان استمتاع الضيوف والمضيفين.

وشهدت فعاليات أمس إطلاق شركة «ريفيرا» اليخت (Rcat50) من طراز فلاي بريدج ويتميز بطابقين وبطول 15 متراً وسعره يصل إلى 2.7 مليون درهم، وكذلك قارب (Rcat38) والعبرة المغلقة، وهي إحدى أكثر وسائل النقل التقليدية في دولة الإمارات.

وأطلقت شركة «الإمارات للقوارب» أول قارب صيد تمت صناعته من ألياف الكربون إيبوكسي في دولة الإمارات بطول 48 قدماً، وكشفت شركة «أسيس للقوارب» عن قارب جديد من قوارب أسيس البرمائية وقارب من مجموعة أسيس بيتش لاندر.

وعرضت شركة «سولاكو العربية»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجموعة القوارب السريعة «توليو أباتي» لأول مرة في الشرق الأوسط، المصنوعة في بحيرة كومو والتي تشتمل على طرازات (Elite 27R) و(Sea Star RS) و(Sea Star Racing) و(Tullio Abbate Kid).

وانضمت شركة «كيلكراب» (Keel Crab) للشركات العارضة بالكشف عن أحدث طرازات منظفات بدن السفن «درون».

وأوضح سعيد المنصوري مدير آيدكس وأبرز المنظمين للمعرض لـ «البيان الاقتصادي» أمس أن اليوم الثاني تميز بإقبال كبير من الشباب المواطنين للتعرف على القوارب واليخوت موضحا أن الإقبال كان كبيرا على القوارب من 10 إلى 30 قدماً، علما بأن المعرض يضم أكثر من 90 قاربا منها قوارب ويخوت كبيرة، ويتراوح سعرها بين 250 ألف درهم إلى عشرين مليون درهم.

ويتم تحديد السعر حسب عدة مواصفات أبرزها نوع وحجم المحركات والأنظمة الملاحية التي يتميز بها القارب أو اليخت. وقال «الإقبال على المعرض في اليومين الأول والثاني كان كبيرا للغاية ولم نتوقعه، مثلما لم نكن نتوقع المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية والمحلية والبالغ عددها 270 شركة من 25 دولة، ما يدفع اللجنة المنظمة للتوسع في الدورة المقبلة».

وأشار إلى أن الدول المشاركة في المعرض وأبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا واليابان وكندا ونيوزيلندا عرضت خبراتها وقواربها ومعداتها،.

موضحا أن المعرض تميز بتواجد قوي لشركات الملابس البحرية أو معدات الصيد أو اليخوت الفاخرة، وشاركت شركات وجهات محلية بقوة في المعرض أبرزها موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لبناء السفن وشركات أخرى.

نشاط

ونوه بأن المعرض يحتضن أحدث المنتجات من القوارب واليخوت الإقليمية والعالمية في «أدنيك مارينا»، الذي تبلغ مساحته 31,000 متر مربع، ويحتوي على قناة مائية بعمق 6 أمتار تمكن العارضين من عرض أحدث اليخوت الفاخرة والقوارب من مختلف الأحجام.

مشيرا إلى أن المعرض شهد على مدار اليومين الماضيين منتجات تتراوح بين القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية والصيد وغيرها. ويختتم المعرض أعماله غدا السبت، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة أكبر عدد زائريه، حيث تم أمس إعداد منطقة ترفيهية كبيرة للأسر والعائلات، ويتميز اليوم وغداً بعرض العديد من القوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد.

وأشاد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها بنجاح المعرض في يوميه الأول والثاني.

موضحا أن المعرض شكل منصة دولية حصرية لإطلاق أحدث اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات الصيد والرياضات المائية من نخبة العلامات التجارية ليؤكد الثقة الدولية بإمارة أبوظبي، بما تتمتع به من فرص واعدة ضمن قطاعات السياحة والترفيه والأعمال.

وقال: «تواصل زخم الدورة الافتتاحية لـ«معرض أبوظبي الدولي للقوارب» لليوم الثاني على التوالي، مع إطلاق سلسلة من الفعاليات البحرية والتفاعلية والترفيهية .

ضمن مرافق مخصصة في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، الذي أثبت مجدداً قدرته العالية على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، مدعوماً بمرافق حيوية وبنية تحتية متطورة مجهزة لتلبية احتياجات العارضين الدوليين، بما يصب في خدمة استراتيجية (أدنيك) في ترسيخ ريادة أبوظبي كعاصمة إقليمية لصناعة سياحة الأعمال».

دورات

كما شهدت فعاليات أمس إطلاق «الأكاديمية البحرية الجديدة» لـ«نادي أبوظبي البحري»، حيث شهد جناح الأكاديمية خلال المعرض استعراض الخدمات التي تقدّمها الأكاديمية من دورات تدريبية وبرامج وحصص مختلفة تشمل أنواع الرياضات البحرية كافة، بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية والمجتمعية التي تغطي كل مجالات البحر.

وسلطت فعاليات اليوم الثاني الضوء على معدات الرياضات البحرية وأدوات الصيد، إضافة إلى تنظيم عروض حية من فرق عالمية متخصصة بالرياضات البحرية وبمشاركة أبطال محليين ودوليين معروفين، كما تضمنت الفعاليات مسابقات ورياضات مائية وأنشطة ترفيهية متنوعة للجمهور.

وتنوعت الفعاليات ما بين الرياضات المائية الآلية وغير الآلية، بما في ذلك تجربة الإبحار بقارب (Open 60) من شركة «بيندار» (Pindar)، وتجربة الإبحار بالقوارب الشراعية برعاية «أكاديمية أبوظبي للإبحار»، وتجربة استخدام لوح التزلج على الماء «ماكو سلنكشوت» (MakoSlingshot) المزود بمحرك والمصنوع من ألياف الكربون.

واستضافت «منصة نشاطات الرياضات المائية غير الآلية» خلال اليوم الثاني العديد من أنشطة الرياضات المائية لشركة «ووتركولد»، وفي مقدمتها اليوغا المائية، رحلات الكاياك، «ايكو دونت»، الكاتامران، وركوب القوارب الشراعية.

الجيل الرابع

وعرضت شركة الإمارات للسيارات في مدخل المعرض مجموعة جديدة من سيارات مرسيدس - بنز، فئة الجيل الرابع من سيارات مرسيدس- بنز الجديدة كلياً الفئة -A وتقنية ME المدمجة فائقة التطور. وتتميز النماذج الجديدة بشكل أنيق واستثنائي.

وتكتسب سيارات مرسيدس- بنز الجديدة الفئة -A جاذبيتها من التصميم الجيد للطرف الأمامي مع غطاء منخفض للمحرك، ومصابيح أمامية مسطّحة بتقنية LED مع أجزاء من الكروم، وكذلك مصابيح القيادة بمشاعل كضوء النهار.

كما عرضت الشركة خلال المعرض تقنية مرسيدس «مي كونيكت» ME Connect المدمجة والذكية التي أحدثت ثورة نوعية في مفهوم الترفيه والنظم الداخلية للقيادة. بالإضافة إلى عرض مجموعة سيارات مرسيدس-بنز فئة C-Class و CLS ومايباخ S560، وترحب شركة الإمارات للسيارات بالضيوف خلال المعرض لحجز تجربة قيادة أي من السيارات المعروضة.

وأكد فرانك بيرنتالر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للسيارات - سيارات الركاب دعم الشركة للمعرض، وأعرب عن سعادته لتوفير تجربة قيادة استثنائية لزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب، تشمل الاستحداثات الجديدة لتقنية القيادة الذكية التي أصبحت متوفرة ومدمجة في جميع أجيال سيارات مرسيدس-بنز.

منتجات

وعرضت شركة كارتر آند وايت الإماراتية منتجات قطنية فاخرة مثل أغطية الأسرة والمناشف والملبوسات التي تستخدم في اليخوت والقوارب.

وأكد فيصل الشرفات مدير مبيعات بالشركة أن منتجات الشركة تصنع من القطن المصري طويل التيلة الفاخر في مصنعين بالبرتغال وإيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب وتعتبر الأفضل عالميا، وتلقى إقبالا كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت والسفن الكبيرة الفاخرة، ويتم تصديرها وبيعها في الإمارات وأميركا وبريطانيا على وجه التحديد.

ونوه الشرفات بالفائدة الكبيرة لمشاركة الشركة في المعرض موضحا أنها تلقت طلبات من فنادق ودوائر حكومية وخاصة في أبوظبي لتزويدها بمنتجاتها.