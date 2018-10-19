«موانئ أبوظبي» تحصد جائزتين من «ذا ماريتايم ستاندرد»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت «موانئ أبوظبي»، المطور الرئيسي والشركة المشغّلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية، جائزتين مهمتين خلال حفل توزيع جوائز «ذا ماريتايم ستاندرد».

وهي واحدة من أهم فعاليات الجوائز التي تكرّم إنجازات الشركات الأفضل أداءً في قطاع الشحن البحري بمنطقة الشرق الأوسط والهند.وأقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وقدّمه المذيع السابق على قناة «بي بي سي» تيم ويلكوكس.

وتم اختيار الفائزين في الفئات الـ 19 للجائزة من قبل لجنة تحكيم ينتمي أعضاؤها إلى مختلف فئات القطاع، وجميعهم يتمتعون بسجل حافل من التميز في المجالات التي يعملون بها. وتضمنت الجوائز التي حصدتها «موانئ أبوظبي»:

• جائزة ميناء العام: فازت بها «موانئ أبوظبي» تقديراً لمساهمتها الكبيرة في تطوير بنية الموانئ التحتية وفق أعلى المعايير لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

كما تم تكريم «موانئ أبوظبي» تقديراً بحلولها الرقمية المبتكرة الداعمة لمجتمعات التجارة والموانئ، بما في ذلك خدمة «سلسال» التي توظّف تكنولوجيا البلوك تشين في تعزيز سلاسة التدفقات التجارية وعمليات سلسلة التوريد، حيث من المقرر اختبارها قريباً على المستوى الدولي.

• جائزة التعليم والتدريب البحري: فاز بها «مركز أبوظبي البحري للتدريب»، المزود الإقليمي الرائد لخدمات التعليم والتدريب البحري. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: نحن فخورون بتكريمنا خلال حفل توزيع «جوائز ماريتايم ستاندرد» تقديراً لمساهمة موانئ أبوظبي القيّمة في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري في المنطقة.

وقد كان لجهودنا الكبيرة خلال السنوات الأخيرة دور مهم في تمكين إمارة أبوظبي من التكيّف مع تحولات قطاع الشحن البحري العالمي وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين إدارة القدرات والارتقاء بمستويات الكفاءة.