دعم برنامج الكهوف الاصطناعية وتعزيز الثروة السمكية بالدولة

المصدر: دبي- البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية لإنشاء وإنزال عدد من الموائل الصناعية بهدف تحقيق استدامة البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات.

وتأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، استكمالاً للجهود القائمة بين الوزارة وشركة دلما للتجهيزات الصناعية في مجال تنمية الثروات المائية الحية واستدامة البيئة البحرية.

وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأيوب آل خاجة المدير العام لشركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية.

وقال معالي الدكتور الزيودي إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتضمن إنزال 1000 كهف اصطناعي بهدف دعم استدامة البيئة البحرية وتعزيز التنوع الإحيائي البحري، وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية وتعزيز مخزون الثروة السمكية.

وأضاف معاليه أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة إضافية في تعزيز نجاح برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي أطلقته الوزارة في العام 2016، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بهدف تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة.

وتتولى شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية بموجب المذكرة إنزال 1000 كهف اصطناعي مصنعة من مواد صديقة للبيئة في عدد من المناطق الساحلية في الدولة، على أن يبدأ إنزال الكهوف مطلع شهر مارس من العام المقبل.

وبموجب المذكرة تلتزم شركة «دلما» بتزويد الوزارة بتقارير دورية عن المواقع التي تم إنزال الكهوف بها، تتضمن الرصد والمتابعة للتنوع الإحيائي للكهوف.

ومن جانبه، قال أيوب آل خاجة، مدير عام شركة دلما، إن شركته تحرص على الدوام على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطبيق أحدث الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المتطورة التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم توجهات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.