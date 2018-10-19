دبي تطلق أول نظام ذكي في العالم لمراقبة «الليموزين»

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استعرضت «طرق دبي»، خلال مشاركتها في فعاليات «جيتكس للتقنية 2018»، نظام «المرقاب» الذكي، الأول من نوعه في العالم، والذي يُعنى بتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني.

ويوفر النظام حلولاً للتحديات العالمية، المتمثلة في مراقبة شركات الحجز الإلكتروني، وأبرزها شركتا «أوبر» و«كريم»،.

وذلك في إطار سعيها لتطوير هذا القطاع، عبر تركيب أجهزة مراقبة ذكية ومتطورة تواكب وتستخدم التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء.

كما ترصد تفاصيل مجالها الحيوي في دبي، تجسيداً لمبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة. وقال عادل شاكري، مدير أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: «بنهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من تركيب هذا الجهاز في إجمالي 6100 مركبة ليموزين». وأوضح أن إطلاق هذا النظام يستهدف تحسين خدمات قطاع الليموزين بوصفها وسيلة تنقل تتصف بالرفاهية.