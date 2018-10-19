20 ألف درهم غرامة لخياط رجالي قام بالترويج لعروض غير مرخصة

المصدر: دبي- بشار باغ

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة خياط رجالي، قام بالترويج لعروض غير مرخصة عبر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك بالترويج لتفصيل كندورة رجالية بسعر تنافسي جاذب للمستهلكين، وعند انتقال المفتش للموقع أبلغوه بأن العرض انتهى وسعر تفصيل الكندورة الحالي هو 80% أعلى من السعر الذي تم الترويج عنه، ما يبين أن العرض يعتبر عرضاً غير واضح بالشكل الكافي للمستهلكين .

حيث إن التاريخ المذكور في الإعلان يسبب لبس إن كان التاريخ المذكور هو تاريخ آخر يوم من العروض أو أن العرض ينتهي قبل تاريخ اليوم المذكور، ما يعتبر مخالفاً لقوانين حماية المستهلك ومزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة وعليه تمت مخالفة الخياط بـ 20 ألف درهم لعدم حصوله على التصريح المناسب الخاص بالعروض والتنزيلات.

وقال عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية تعليقاً على هذه الخطوة: يجب على جميع المنشآت التجارية الحرص على الحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ العروض والتنزيلات في إمارة دبي حيث إن الهدف الرئيس هو التأكد من مصداقية العروض والتنزيلات وليس الحصول على رسوم التصاريح، فالحفاظ على مصداقية العروض والتنزيلات تعزز من المظهر الحضاري لبيئة ممارسة الأعمال وتحمي المستهلكين في الإمارة.

رسالة

ومن جانب آخر، يجب على المحال التجارية والشركات والمؤسسات بشكل عام العلم بأن العروض عبر مشاهير التواصل الاجتماعي يتم متابعتها من قبل شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال وعليه يجب عليهم التأكد من الحصول على التصاريح الترويجية اللازمة والحرص على التأكد من دقة الرسالة الترويجية، التي يبثها المشاهير عن محلاتهم والتي في بعض الأحيان لا تعكس الواقع وقد تعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية.